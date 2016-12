Juventus, è il giorno di Fernando Llorente

foto LaPresse Correlati Llorente: visite mediche e nuova maglia

22:52 - Il giorno di Fernando Llorente alla Juve è arrivato. Dopo un attesa di quasi sei mesi, l'attaccante spagnolo ex Athletic Bilbao è sbarcato a Torino dove è stato accolto da diversi tifosi festanti all'aeroporto. Il 'Re Leone', come è stato soprannominato in Spagna per la sua forza e la sua capigliatura, è impaziente di iniziare la sua nuova avventura in Italia: "Non vedo l'ora di entrare nel pianeta Juve". Giocherà con la maglia numero 14.

L'ARRIVO Llorente è arrivato a Torino. L'attaccante, partito da Olbia (Sardegna) dove si è goduto gli ultimi giorni di relax, è atterrato con circa un'ora di ritardo: la sua avventura alla Juventus è ufficialmente iniziata alle 14:20. Il bomber spagnolo, come qualche giorno fa per Tevez, è stato accolto da molti tifosi, circa una sessantina, che lo hanno abbracciato. Nel pomeriggio l'ex Athletic Bilbao sosterrà le visite mediche di rito e poi nella giornata di martedì avverrà la presentazione ufficiale allo Juventus Stadium.



Per il momento tocca quindi accontentarsi delle poche parole che lo spagnolo si è lasciato scappare: "Sono molto contento di essere qui alla Juventus e di giocare con Tevez e tutti gli altri campioni bianconeri".

IL PRIMO TOP PLAYER Fernando Llorente si può considerare il primo top player acquistato dalla Juventus in questa sessione di mercato. Infatti, seppure la prsentazione di Tevez è avvenuta prima, l'accordo tra lo spagnoloo e la società di via Ferraris è stato siglato mesi fa, ma solo ora, alla scadenza del contratto con l'Athletic Bilbao, il 'Re Leone può definirsi bianconero.