Spagna, Del Bosque: "Perdere ogni tanto è importante" 

- Vicente Del Bosque non fa drammi dopo il 3-0 subito contro il Brasile che ha interrotto la striscia di 29 partite ufficiali senza sconfitte della Spagna: "Non possiamo vincere sempre ed anche perdere, ogni tanto, è importante". "Mi congratulo con il Brasile, hanno fatto meglio di noi. Gli ha girato tutto per il verso giusto", ha detto il ct della Spagna riferendosi anche ai minuti dei gol di Fred e Neymar.

"Abbiamo incassato le reti sempre nei momenti cruciali della partita, ad inizio e fine del primo tempo ed appena rientrati in campo dopo l'intervallo. Sapevamo che sarebbe stato difficile e non possiamo vincere sempre. Di tanto in tanto anche una sconfitta puo' far bene. Non abbiamo mai detto di essere imbattibili e questa partita l'ha dimostrato'', l'analisi dell'allenatore.

Ai tifosi spagnoli delusi Del Bosque manda a dire di ''essere comunque fieri dei propri nazionali. Non è il momento delle critiche, ma di ringraziarli per tutto ciò che hanno fatto''. La chiave del match, è la lettura del ct, sta ''nella prima rete, frutto di un pressing asfissiante in tutte le zone del campo, con falli non violenti ma ripetuti, che ci hanno impedito di dare continuità al gioco. Perònon vorrei che queste parole fossero interpretate come la ricerca di una scusante. Il Brasile ha meritato la vittoria'' ed il giorno in piu' di riposo di cui ha goduto ''e' stato ininfluente''.

Del Bosque ammette che il colpo per il morale è pesante (''è una sconfitta che andrà analizzata") ma, aggiunge, ''i nostri precedenti ci lasciano ottimisti. Abbiamo ottimi interpreti ed un buon impianto di gioco. Non c'è motivo di cambiare strada per una partita persa, anche se meritatamente. Restiamo soddisfatti del nostro percorso nell'ultimo anno. Semplicemente questa sera il Brasile è stato più bravo di noi. Ora abbiamo già lo sguardo rivolto al 6 settembre (sfida con la Finlandia per le qualificazioni del Mondiale 2014, ndr). Vogliamo guadagnarci il diritto di tornare in Brasile".