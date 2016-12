Confederations Cup, Prandelli: "L'Italia ha mostrato carattere"

foto LaPresse Correlati Buffon eroico

Balo lo esalta

La partita

Foto 11:57 - Col sorriso stampato in volto, Cesare Prandelli ha commentato il terzo posto conquistato dall'Italia in Confederations Cup: "Lo meritiamo perché abbiamo giocato delle buone partite e abbiamo trovato continuità. I miei ragazzi - spiega il ct azzurro - hanno dimostrato un grande carattere dopo una stagione durissima". Buffon ha parato tre rigori: "E' un grande portiere e respingere dagli undici metri non è così facile come sembra". - Col sorriso stampato in volto,ha commentato il terzo posto conquistato dall'in: "Lo meritiamo perché abbiamo giocato delle buone partite e abbiamo trovato continuità. I miei ragazzi - spiega il ct azzurro - hanno dimostrato un grande carattere dopo una stagione durissima".ha parato tre rigori: "E' un grande portiere e respingere dagli undici metri non è così facile come sembra".

Durante il match, Cesare Prandelli si è trovato a far fronte a un'emergenza fisica. Con diversi giocatori infortunati e le tossine del match contro la Spagna, il secondo supplementare di fila l'ha messo in difficoltà e non lo nega: "Per la prima volta non sapevo cosa fare in campo. Tanti giocatori mi chiedevano il cambio, ma non potevo. Abbiamo sofferto e siamo stati premiati. Ce lo meritiamo perché abbiamo trovato continuità e giocato delle buone partite".