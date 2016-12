Confederations Cup: l'Italia batte l'Uruguay, è terzo posto

LA PARTITA

I rigori tolgono, i rigori danno. Questa è l'arbitrio degli dei del calcio che pochi giorni dopo le lacrime di Bonucci e compagni per il fatal dischetto contro la Spagna, regalano agli azzurri la medaglia di bronzo alla Confederations Cup 2013. Lo hanno fatto disputando una partita dai due volti, esaltante nel primo tempo e difficile nella ripresa, con la sofferenza protratta oltre il 90'. Ma una medaglia è una medaglia, sinonimo di fiducia e crescita in vista del piatto principale nel 2014, dove Prandelli porterà un gruppo dal carattere importante.

Con la delusione dei rigori con la Spagna alle spalle, l'Italia di Prandelli scende in campo rivoluzionata non solo nella tattica ma anche nella testa. Liberi mentalmente, quasi cresciuti di colpo dopo aver fatto soffrire le Furie Rosse, gli azzurri giocano un primo tempo di altissimo livello sulle orme di un 4-3-3 camuffato in un 4-2-3-1 con De Rossi e Candreva eretti a re del centrocampo. Palla a terra sempre e comunque e aperture sugli esterni, soprattutto sulla sinistra per De Sciglio, l'Italia si rende pericolosa con una continuità imbarazzante, impegnando Muslera ora con il trequartista laziale e ora con il buon lavoro di sponda di Gilardino. Il vantaggio però arriva da calcio piazzato. Il bolognese Diamanti disegna una traiettoria dalla destra che manda in tilt Muslera, il pallone tocca il palo, la schiena del portiere e poco prima che varchi la riga bianca, arriva il piedone di Astori a firmare il primo gol in Nazionale alla quinta presenza. Il vantaggio non cambia però l'inerzia del gioco. Tabarez si affida a un 3-4-3 più offensivo, ma la tranquillità di De Rossi in mezzo al campo, supportato dai compagni, manda le due squadre al riposo con l'Italia in vantaggio e con Buffon costretto a disimpegnarsi solo con conclusioni più potenziali che realmente pericolose.

La proverbiale grinta della Celeste però era solo in ritardo e si è presentata nella ripresa. Dal rientro in campo, sempre con la difesa a tre e Suarez spostato dietro le due punte, l'Uruguay di Tabarez ha alzato la pressione costringendo l'Italia, meno attenta e convinta del primo tempo, a schiacciarsi nella propria metà campo. Il pareggio è la conseguenza inevitabile e arriva proprio per un banale errore di disimpegno di Astori. Il cagliaritano cincischia col pallone, perdendolo e regalandolo a Gargano che in contropiede serve Cavani, infallibile davanti a Buffon. Il copione non cambia con la scenografia ribaltata rispetto ai primi quarantacinque minuti. I palleggiatori azzurri, stanchi, non riescono a tenere un pallone con El Shaarawy ridotto a fantasma sulla sinistra. Di contro i sudamericani fanno la partita, rubano palla a De Rossi e Montolivo con continuità e sfiorano il vantaggio con due conclusioni ravvicinate di Forlan, disinnescate con mani e piedi da Buffon. L'entrata di Aquilani al posto del romanista ridà un po' di qualità in mezzo al campo, ma la svolta è nei piedi di Alessandro Diamanti, l'uomo del giorno. Dal suo sinistro, al 73', parte il secondo disegno perfetto di giornata, trovando l'angolino dai venti metri su punizione. Il primo gol in Nazionale però regala la gioia a Prandelli solo per una manciata di minuti: al 77', Edinson Cavani, emula il gesto tecnico con altrettanta efficacia firmando il 2-2 che porta tutti ai supplementari. Nella mezz'ora addizionale non succede un granché, l'unico fatto degno di nota è l'espulsione di Montolivo per somma di ammonizioni che però non pregiudica la lotteria dei rigori. Dal dischetto si esalta Buffon che para tre rigori e regala la medaglia bronzo agli azzurri.

LA PARTITA MINUTO PER MINUTO