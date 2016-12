13:36

esce allo scoperto e a Forte dei Marmi conferma la trattativa con l'indonesiano: "Ci vedremo in settimana, ma l'accordo tra noi due è ancora lontano. La questione non inciderà comunque sulle trattative di mercato". E a proposito del potenziamento della squadra, il numero uno nerazzurro precisa su"Non so se siamo in pole position per il belga, ma non faremo un braccio di ferro con la Roma".