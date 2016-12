Confederations Cup, Brasile-Spagna è la finale dei sogni 

- L'ora X è arrivata:, nel fantastico teatro del nuovo, sono pronte a contendersi il titolo della. E' per tutti la finale dei sogni, quella che mette di fronte la storia della Selecao, 5 Coppe del Mondo in tasca, e l'indistruttibilità della, reduce dalle vittorie in due Europei e un Mondiale. Lo stadio sarà presidiato da, che vogliono tenere a bada l'ondata di manifestanti.

Arriveranno da ogni parte del Brasile. Si parla di 120mila persone che hanno tutta l'intenzione di arrivare davanti allo stadio - in corteo - per far sentire la propria voce a difesa della propria terra. Il Consiglio dei Ministri ha già deliberato l'impiego delle forze dell'ordine, costituito una zona franca davanti al Maracanà nel tentativo di non creare problemi al calcio.

All'interno della struttura, sul rettangolo verde, lo spettacolo sarà garantito dalle due squadre. Da un lato il Brasile di Felipe Scolari, che nel corso della manifestazione ha riconquistato la fiducia dei tifosi persa per strada negli ultimi anni. Felipao si affiderà alla formazione collaudata: Paulinho ha recuperato in tempo record da un attacco influenzale e prenderà posto in mezzo al campo. Gli toccherà l'arduo compito di contrastare Iniesta. Davanti, oltre al fenomeno Neymar, spazio al veterano Fred, reduce da un torneo strepitoso. La Spagna invece cambia il fronte offensivo dopo la sfida con l'Italia: il centravanti sarà Soldado, con Pedro e Fabregas ai fianchi. Solo panchina per Fernando Torres e Silva. Il calcio d'inizio alle 24 ora italiana.

Ecco le probabili formazioni:

Brasile (4-2-3-1): Julio Cesar; Dani Alves, Thiago Silva, David Luiz, Marcelo; Paulihno, Luiz Gustavo; Hulk, Neymar, Oscar; Fred. All.: Scolari

Spagna (4-3-3): Casillas; Arbeloa, Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba; Xavi, Busquets, Iniesta; Pedro, Soldado, Fabregas. All.: Del Bosque