Italia, Prandelli: "Non so chi può giocare contro l'Uruguay"

foto LaPresse Correlati Golden Ball, c'è Pirlo

Neymar avvisa la Spagna 15:06 - Alla vigilia della finale 3°-4° posto con l'Uruguay, il problema di Prandelli riguarda la formazione: "Sono in difficoltà per capire chi è disponibile - spiega il c.t. -. Ho tre giocatori fuori e De Rossi, Chiellini e Gilardino che non hanno ancora recuperato. L'Uruguay ha una potenzialità offensiva straordinaria, sarà la partita più difficile". All'ultimo momento si è fermato anche Giaccherini, mentre El Shaarawy sarà titolare. - Alla vigilia della finalecon, il problema diriguarda la formazione: "Sono in difficoltà per capire chi è disponibile - spiega il c.t. -. Ho tre giocatori fuori e De Rossi, Chiellini e Gilardino che non hanno ancora recuperato. L'Uruguay ha una potenzialità offensiva straordinaria, sarà la partita più difficile". All'ultimo momento si è fermato anche, mentresarà titolare.

Oltre alle assenze di Abate e Balotelli, l'Italia dovrà fare i conti con le defezioni certe di Barzagli, Pirlo, Marchisio e - notizia dell'ultimo momento - Giaccherini. A questi sei, però, potrebbero aggiungersi anche De Rossi, Chiellini e Gilardino, per i quali si deciderà solo all'ultimo momento. Chi giocherà sicuramente è invece El Shaarawy, che così avrà la possibilità di riscattare un periodo decisamente buio: "Ho parlato con lui a Coverciano. Dal punto di vista fisico non stava male, ma era un po' vuoto, provato dalla stagione - spiega Prandelli -. Per riproporsi deve mettere su ulteriore carattere. Ricaricarsi in poco tempo non è facile".



"Proprio non so chi farò giocare - spiega Prandelli -. L'Uruguay è una squadra di grande temperamento, mi piace molto, e con una potenzialità offensiva straordinaria. Per questo, e viste le nostre condizioni, dico che sarà la partita più difficile". Il c.t., poi, si mostra perplesso di fronte alla scelta di far disputare la finalina in una competizione come la Confederations: "Forse in un torneo a otto squadre la finale per il terzo e quarto posto andrebbe rivista, ma ora abbiamo tutta la volontà di prepararci bene".