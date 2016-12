Italia, Bonucci: "Dopo quel rigore mi è scattata una gran voglia di rivalsa"

foto LaPresse Correlati Pirlo in lizza per il Golden Ball 20:39 - Dopo il rigore sbagliato che ha escluso l'Italia dalla finale della Confederations Cup, Leonardo Bonucci si è sfogato su Facebook: "Sbagliare un rigore in una semifinale è una cosa difficile da dimenticare - scrive il difensore -. All'inizio ero triste ma poi ho sentito una rabbia forte e una voglia di rivalsa che non potete capire quanto grande sia. Sento una voglia di sognare che è indescrivibile. In ogni sconfitta c'è un insegnamento di vita". - Dopo il rigore sbagliato che ha escluso l'dalla finale della Confederations Cup,si è sfogato su Facebook: "Sbagliare un rigore in una semifinale è una cosa difficile da dimenticare - scrive il difensore -. All'inizio ero triste ma poi ho sentito una rabbia forte e una voglia di rivalsa che non potete capire quanto grande sia. Sento una voglia di sognare che è indescrivibile. In ogni sconfitta c'è un insegnamento di vita".

L'erroraccio con la Spagna è già dimenticato, anche se un po' di rammarico resta: "Come calciatore e professionista mi spiace davvero, come italiano ancora di più! A partita finita però dentro di me è scattato un qualcosa di particolare... Ero triste ma poi tutto ad un tratto ho sentito una rabbia forte e una voglia di rivalsa che non potete capire quanto grande sia. Se prima avevo voglia di migliorarmi e di mettermi in discussione - confida ai suoi seguaci dal ritiro brasiliano -, adesso dopo questa esperienza, sento un desiderio e una voglia di sognare che è indescrivibile! Trovo che lo sport sia una metafora fantastica e vedere in una sconfitta un insegnamento di vita è la mia filosofia. Quindi che dire: forza azzurri, forza Leonardo".