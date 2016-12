Milan, Galliani: "Thohir all'Inter? Il Milan continuerà con Berlusconi"

foto LaPresse Correlati Ljajic per dimenticare Tevez

El Shaarawy, il futuro in un summit 18:15 - Mentre l'Inter si appresta ad accogliere l'ingresso in società dell'indonesiano Thohir, Adriano Galliani conferma e ribadisce l'impegno della famiglia Berlusconi alla guida del Milan: "Non so cosa succederà all'Inter, decideranno loro - dice l'a.d. rossonero -. Il Milan continuerà con Berlusconi che ha fatto diventare questa società la prima al mondo". Fissato, intanto, l'appuntamento con El Shaarawy: "Martedì parlerò con Stephan". - Mentresi appresta ad accogliere l'ingresso in società dell'indonesianoconferma e ribadisce l'impegno della famigliaalla guida del: "Non so cosa succederà all'Inter, decideranno loro - dice l'a.d. rossonero -. Il Milan continuerà con Berlusconi che ha fatto diventare questa società la prima al mondo". Fissato, intanto, l'appuntamento con: "Martedì parlerò con Stephan".

In attesa del ritorno in Italia del Faraone, il Milan si concentra sul recupero di Mario Balotelli: "Con lui (nella semifinale di Confederations, ndr) avremmo segnato un rigore in più - dice col sorriso Galliani -. L'infortunio? Sta meglio, sta facendo le cure, ho parlato poco fa con il dottor Tavana, mi ha detto che sta bene, ancora qualche giorno e potrà andare in vacanza".



Per quanto riguarda il mercato, invece, il possibile addio di Flamini potrebbe sbloccare la trattativa per Poli, anche se Galliani non conferma: "Stiamo parlando con la Sampdoria - spiega - ma per il momento nulla è deciso. Dobbiamo vendere e poi eventualmente comprare".