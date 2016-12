Brasile, Neymar: "Contro la Spagna per la storia"

- Dopo aver entusiasmato il popolo brasiliano, la stella verdeoro,, si prepara ad affrontare lanella finale di. "Ho fame di vittorie con la Nazionale - spiega - e sono sicuro che il Maracanà sarà il nostro dodicesimo uomo". In finale c'è la Roja campione di tutto: "Faremo una grande partita, quella che tutti stiamo aspettando da tempo. Non vedo l'ora di andare in campo e sono sicuro che ne usciremo felici".

"Ho fame di vittorie con la nazionale, e poi non ho dubbi che domenica il pubblico del Maracanà sarà il nostro dodicesimo uomo". L'astro nascente del calcio brasiliano, Neymar, è già proiettato alla finale di Confederations Cup di domenica con la Spagna. Per l'attaccante verdeoro sarà una sfida speciale visto che l'anno prossimo andrà a giocare nel Barcellona: "Mi avete messo sulle spalle questa responsabilità - dice -, ma non mi tiro indietro, anche se si tratta di una cosa che coinvolge tutto, non solo lo staff tecnico ma direi anche tutti i brasiliani. Io qui non lavoro solo, c'è un gruppo con tanti grandi giocatori. Io comunque, nonostante abbia pochi anni, sono passato per varie esperienze, e anche tante difficoltè e momenti di gioia. E ora mi sento sicuro che domenica, con i miei compagni faremo una grande partita e usciremo dal campo felici".

Dopo la prestazione non esaltante con l'Italia, la Spagna non sembra più così irraggiungibile e il Brasile ci crede: "Il calcio è meraviglioso per questo - prosegue Neymar -. Al mercoledì sei il peggio giocatore del mondo, poi alla domenica se fai una grande partita sei nuovamente il più forte. Ma noi abbiamo sempre creduto molto nella nostra squadra, fin dall'inizio, perché sapevamo che dipendeva molto da noi stessi, mancava solo un po' di affiatamento e l'abbiamo trovato strada facendo. Questo ci fa sentire ogni volta un po' più forti". Il Brasile dovrà ora sfatare la maledizione del Maracanà se vorrà vincere la Confederations Cup: "Ma noi strada facendo abbiamo incontrato anche il nostro dodicesimo giocatore - ribatte Neymar -, e mai conme stavolta non è un modo di dire. La 'torcida' ci sta dando veramente una marcia in più. Per questo contro la Spagna sarà una grande partita, che tutti stiamo aspettando da tempo. E' la sfida che tutti volevano vedere, tra due selezioni con tanta tradizione e storia. La Spagna con i suoi grandi campioni e il Brasile con i suoi 'craques'. Spero e credo che sarà un match memorabile e che la Selecao ne esca vincitrice. Vorrei che si giocasse già oggi, non vedo l'ora di andare in campo".

Una battuta, inoltre, sulla tensione che può esserci prima di un match di tale importanza: "L'ansia più essere grande - ammette Neymar -, e la pressione su di noi e' forte: qui cè una squadra, la nostra, che rappresenta anche un popolo e gioca per renderlo felice. Ieri, dopo la fine della semifinale tra gli spagnoli e l'Italia ho detto Thiago Silva che avrei già voluto essere in campo al Maracanà: domenica, comunque vada, sarà un giorno storico, ma il mio più grande desiderio è vedere il Brasile campione, e quindi nuovamente al top del mondo". Non poteva ovviamente mancare una considerazione sulle proteste dell'ultimo periodo in Brasile: "Sosteniamo tutte le proteste, a patto che siano pacifiche, senza violenze né vandalismi - precisa -. Tutto ciò che può servire a migliorare il Brasile va bene. Siamo consapevoli dell'importanza che riveste la nostra nazionale, visto il momento che sta attraversando il Paese. E siamo felici di regalare una gioia a chi felice non è".