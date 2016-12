La Serie A al via il 25 agosto, si chiude il 18 maggio 

foto LaPresse 17:27 - La Lega di Serie A ha ufficializzato le date relative al campionato 2013-2014, che partirà il 25 agosto prossimo e si concluderà il 18 maggio 2014. Sono previsti tre i turni infrasettimanali, tutti di mercoledì: il 25 settembre, il 30 ottobre e il 26 marzo 2014. La soste previste sono quattro: l'8 settembre, il 13 ottobre e il 17 novembre per impegni delle Nazionali e il 29 dicembre per le festività natalizie. - La Lega diha ufficializzato le date relative al campionato 2013-2014, che partirà il 25 agosto prossimo e si concluderà il 18 maggio 2014. Sono previsti tre i turni infrasettimanali, tutti di mercoledì: il 25 settembre, il 30 ottobre e il 26 marzo 2014. La soste previste sono quattro: l'8 settembre, il 13 ottobre e il 17 novembre per impegni delle Nazionali e il 29 dicembre per le festività natalizie.

Per quanto riguarda la Coppa Italia Tim Cup, la finale si svolgerà il 3 maggio 2014 (data di riserva il 7 maggio). Il primo turno eliminatorio prenderà il via domenica 4 agosto prossimo e i turno successivi si terranno domenica 11 agosto, sabato 17 agosto e mercoledì 4 dicembre. I quarti di finale andranno in scena il giovedì 9 gennaio 2014, i quarti mercoledì 22 gennaio. Le semifinali si svolgeranno con partite di andata e ritorno, mercoledì 5 febbraio e mercoledì 12 febbraio.