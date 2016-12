Allarme San Paolo rientrato, niente trasloco per il Napoli

foto LaPresse 22:16 - Trapela un leggero ottimismo al termine del vertice tra il presidente del Napoli De Laurentiis e il sindaco de Magistris sulla delicata questione relativa allo stadio San Paolo. L'agibilità dell'impianto di Fuorigrotta scade il prossimo 30 giugno e, secondo fonti interne al Comune, non dovrebbero esserci particolari problemi per il rinnovo. Si allontana dunque il rischio per il Napoli di giocare a Palermo le gare della prossima stagione. - Trapela un leggero ottimismo al termine del vertice tra ile il sindaco desulla delicata questione relativa allo stadio. L'agibilità dell'impianto di Fuorigrotta scade il prossimo 30 giugno e, secondo fonti interne al Comune, non dovrebbero esserci particolari problemi per il rinnovo. Si allontana dunque il rischio per il Napoli di giocare a Palermo le gare della prossima stagione.

"Entro il 10 luglio ci sarà l'agibilità - dichiara de Magistris a Radio Kiss Kiss Napoli -. L'incontro con De Laurentiis è stato molto vivace ed io resto fiducioso. Non c'è il rischio per il Napoli di andare a giocare fuori città. Anzi, non riesco proprio a immaginare una cosa del genere. Colgo l'occasione per invitare poi De Laurentiis, una volta arrivata l'agibilità, a risolvere il problema debitore-creditore, con il Comune che in questo caso è creditore, e progettare un nuovo stadio".