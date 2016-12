Stefano Borgonovo, funerali lunedì alle 14.30 a Giussano

foto LaPresse Correlati L'addio del Milan

La sua vita 23:28 - Verranno celebrati lunedì alle 14.30 a Giussano i funerali di Stefano Borgonovo, morto all'età di 49 anni dopo una lunga battaglia contro la Sla. Il Comune di Giussano, dove l'ex attaccante di Milan e Fiorentina viveva insieme alla moglie Chantal e ai figli Andrea, Alessandria, Benedetta e Gaia, si sta preparando per accogliere una folla di persone, tra cui tanti personaggi del mondo del calcio. Aperta la camera ardente. - Verranno celebrati lunedì alle 14.30 a Giussano i funerali di, morto all'età di 49 anni dopo una lunga battaglia contro la Sla. Il Comune didove l'ex attaccante di Milan e Fiorentina viveva insieme alla moglie Chantal e ai figli Andrea, Alessandria, Benedetta e Gaia, si sta preparando per accogliere una folla di persone, tra cui tanti personaggi del mondo del calcio. Aperta la camera ardente.

La camera ardente, allestita nella Casa Mazenta, la corte al centro di Giussano dove Borgonovo viveva con la famiglia, resterà aperta anche sabato e domenica. Per le strade del paese sono affissi i manifesti funebri dell'amministrazione comunale, in cui il sindaco Gian Paolo Riva definisce Borgonovo "raro esempio, per i giovani e per tutti, di impegno, coraggio e tenacia nel suo cammino di sofferenza".