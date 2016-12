Inter, Erick Thohir avrà subito il 40% delle quote

foto LaPresse 11:36 - Ormai manca solo l'ufficialità., Massimo Moratti ed Erick Thohir hanno ormai raggiunto l'accordo per la cessione di una parte delle azioni dell'Inter. Emergono, intanto, le prime cifre dell'affare: il tycoon indonesiano avrà subito il 40% delle quote; poi, nel giro di tre anni, acquisirà la maggioranza del pacchetto. Moratti, almeno per ora, manterrà la presidenza del club. - Ormai manca solo l'ufficialità. Come anticipato da Sportmediaset due giorni fa edhanno ormai raggiunto l'accordo per la cessione di una parte delle azioni. Emergono, intanto, le prime cifre dell'affare: il tycoon indonesiano avrà subito il; poi, nel giro di tre anni, acquisirà ladel pacchetto. Moratti, almeno per ora, manterrà la presidenza del club.

Prima di dare l'annuncio bisognerà rispettare alcuni tempi tecnici, necessari per sistemare i dettagli burocratici. L'Inter, in ogni caso, entro fine luglio avrà ufficialmente un nuovo socio indonesiano, che entrerà subito con il 40% delle quote. Rimangono segrete, per ora, le cifre dell'affare. Certo è che Moratti avrà a disposizione nuovi capitali per poter rinforzare la rosa e, soprattutto, sistemare i bilanci.



L'ingresso di Thohir sarà il preludio al passaggio di consegne definitivo, che avverrà nel giro di tre anni. In attesa del nuovo stadio di proprietà, i nerazzurri si impegneranno insiema al Milan per riqualificare San Siro e l'area del trotto adiacente. Anche su questo aspetto, l'intesa tra Moratti e il magnate indonesiano è totale. L'attuale numero uno interista, intanto, rimarrà presidente. Tra tre anni, poi, deciderà Erick Thohir.