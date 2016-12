De Magistris rassicura: "Nessun allarme San Paolo. De Laurentiis resterà a Napoli"

foto LaPresse

16:38

- "Non c'è nessun allarme". Il sindaco di Napoliminimizza i problemi di agibilità dell'impianto di Fuorigrotta e assicura che ilnon sarà costretto ad andare a giocare "né a Caserta né a Palermo". "- continua il primo cittadino - non mi ha mai detto di voler andare a giocare altrove, nell'incontro di venerdì spero di chiudere in tempi brevi questa situazione così come si augura anche il Napoli".