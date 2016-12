Juventus, Tevez tornerà a Manchester per finire i servizi sociali 

foto LaPresse 14:50 - Carlos Tevez è appena arrivato a Torino, ma una grana burocratica rischia di farlo tornare a Manchester. L'Apache, infatti, lo scorso aprile è stato condannato a 250 ore di servizi sociali, oltre alla sospensione della patente e ad una multa di 1000 sterline, per un'infrazione di guida. Il problema, secondo quanto riporta il Telegraph, è che l'argentino avrebbe scontato solo una minima parte delle ore da dedicare ai srevizi sociali. - Carlosè appena arrivato a Torino, ma una. L'Apache, infatti, lo scorso aprile è stato, oltre alla sospensione della patente e ad una multa di 1000 sterline, per un'infrazione di guida. Il problema, secondo quanto riporta il Telegraph, è che l'argentino avrebbe scontato solo una minima parte delle ore da dedicare ai srevizi sociali.

Carlitos, dunque, potrebbe essere costretto di tanto in tanto a lasciare Torino e far ritorno a Manchester per finire di scontare la pena. Tevez fu fermato lo scorso 7 marzo alla guida della sua Porsche con la patente sospesa e senza assicurazione. All'attaccante andò anche abbastanza bene: la Corte si dimostrò clemente considerando che l'argentino rischiava una reclusione fino a sei mesi.