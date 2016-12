Offese a Falcone, il mea culpa di Miccoli: "Scusa Palermo ma non sono un mafioso"

foto LaPresse 13:50 - "Chiedo scusa a tutti, non sono un mafioso". Fabrizio Miccoli chiarisce, o almeno prova a farlo, le frasi dette su Giovanni Falcone, emerse in seguito alle intercettazioni della magistratura siciliana. "Non dormo da tre notti - ha proseguito tra le lacrime -. Sono uscite cose che non penso, avevo già contattato la signora Falcone e mi ha detto che bastava chiedere scusa a tutta Palermo e sono qui per questo. Mi scuso anche con la mia famiglia". - "Chiedo scusa a tutti, non sono un".chiarisce, o almeno prova a farlo, le frasi dette su, emerse in seguito alle intercettazioni della magistratura siciliana. "Non dormo da tre notti - ha proseguito tra le lacrime -. Sono uscite cose che non penso, avevo già contattato la signora Falcone e mi ha detto che bastava chiedere scusa a tutta Palermo e sono qui per questo. Mi scuso anche con la mia famiglia".

Miccoli nella giornata di ieri, mercoledì, è stato interrogato per oltre cinque ore dalla procura di Palermo, accusato di estorsione e accesso abusivo al sistema informatico, nell'ambito dell'inchiesta sul figlio del boss della Kalsa, Mauro Laricella. "Ho risposto a tutto quello che mi hanno chiesto dicendo tutto quello che sapevo sulla vicenda in questione - ha sottolineato l'attaccante salentino nella conferenza stampa di questa mattina (giovedì) -. Adesso devo rinascere, evitare tutte le sciocchezze, devo crescere. Pensare a quello che è la vita vera, la mia famiglia, i miei figli". "Sono contento che sia uscito tutto - ha spiegato -. Ho voluto essere amico di tutti, della città. Quando finirà questa storia voglio fare il testimonial della legalità. Spero che la signora Falcone me lo permetta, voglio partecipare alla sua associazione". "Non sono mafioso, sono contro la mafia e voglio dimostrarlo. Ho cercato di non essere in questi anni il capitano del Palermo, ma Fabrizio per tutti. Ho trascurato la mia famiglia per essere un palermitano. Ho frequentato tutti pensando che mi potessero dare vera amicizia, ho sbagliato".