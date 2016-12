Confederations Cup: l'Italia cerca l'impresa con la Spagna

foto LaPresse Correlati Non vinciamo dal '94

Brasile in finale, 2-1 all'Uruguay 20:07 - C'è la montagna Spagna da scalare, l'Italia ci prova. Questa sera alle 21, allo stadio Castelao di Fortaleza, l'incerottata Nazionale di Prandelli vuole sorprendere la selezione di Del Bosque. "Non cerco vendette per l'Europeo dello scorso anno - ha spiegato il c.t. in conferenza stampa-. Vogliamo metterli in difficoltà". Al posto di Balotelli ci sarà Gilardino, supportato da Candreva e Marchisio. Nella Spagna ballottaggio Soldado-Torres. - C'è la montagnada scalare,ci prova. Questa sera alle 21, allo stadio Castelao di Fortaleza, l'incerottata Nazionale divuole sorprendere la selezione di. "Non cerco vendette per l'Europeo dello scorso anno - ha spiegato il c.t. in conferenza stampa-. Vogliamo metterli in difficoltà". Al posto dici sarà, supportato da. Nella Spagna ballottaggio Soldado-Torres.

Le due squadre si affrontano per la 32esima volta nella loro storia: il bilancio è di 10 vittorie azzurre, 12 pareggi e 9 successi iberici. L'Italia non batte la Spagna in tornei ufficiali dai Mondiali di Usa '94: ai quarti di finale la squadra allenata da Arrigo Sacchi vinse 2-1 a Boston grazie a una rete di Roberto Baggio nei minuti finali. Dopo quella gara, azzurri e iberici si sono affrontati otto volte e l'Italia è riuscita a prevalare solo in un'occasione, il 10 agosto 2011 nell'amichevole disputata a Bari (2-1 con reti firmate da Montolivo e Aquilani). Stasera Prandelli ci proverà con il ritorno alla difesa a 3, composta da Barzagli, Bonucci e Chiellini. Del Bosque invece deve fare i conti con gli acciacchi di Fabregas e Soldado, che dovrebbero però essere regolarmente in campo.



LE PROBABILI FORMAZIONI

Spagna (4-3-3): Casillas; Arbeloa, Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba; Xavi, Busquets, Iniesta; Pedro, Soldado, Fabregas. All: Del Bosque.



Italia (3-4-2-1): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Maggio, De Rossi, Pirlo, Giaccherini; Candreva, Marchisio; Gilardino. All: Prandelli.