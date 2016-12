De Laurentiis: stadio a Caserta. Braccio di ferro col comune

- Venerdì è il d-day del San Paolo. Il giorno decisivo per capire se l'anno prossimo il Napoli giocherà nel suo storico impianto. E' previsto ilPer il momento un dialogo tra sordi: in ballo ci sono agibilità dello stadio, la nuova convenzione per la gestione e i 100 milioni per la ristrutturazione. Il presidente azzurro avrebbe un asso nella manica:

De Laurentiis sarebbe disposto a portare il Napoli fuori dalla città non per un gesto di sfida, ma per pura necessità. Il San Paolo è per il momento un binario morto: non è stata ancora consegnato il certificato di agibilità. A oggi la squadra non potrebbe giocare nell'impianto nè in campionato, nè tantomeno in Champions League.

Infatti il Napoli ha indicato all'Uefa e alla Figc lo stadio "Barbera" di Palermo dopo l'ok di prefettura e Zamparini. Nel caso in cui si andasse verso questa direzione, il danno per la società sarebbe pesantissimo. In Comune assicurano che l'agibilità sarà fornita in tempi brevi, ma intanto è stata "bucata" la scadenza del 20 giugno imposta dalla Figc e dunque si dovrà puntare a una deroga per avere l'ok.Venerdì sapremo se le strade del Napoli porteranno ancora al San Paolo. E' ancora tutto possibile. Anche un incredibile trasloco fuori dalla città.