Inter a Thohir: ecco perché è fatta

foto LaPresse 16:27 - Accordo fatto. Massimo Moratti e Erik Thohir hanno trovato l’intesa. Ora serviranno soltanto i tempi tecnici per sistemare i dettagli burocratici, prima di dare l’annuncio. Ma l’operazione è andata in porto. Gli ultimi giorni sono stati decisivi, approfittando della minore attenzione mediatica attorno alla trattativa. Non sono ancora emersi i termini, soprattutto la percentuale che passerà nelle mani del magnate indonesiano, ma il dato di fatto è che l’Inter avrà un nuovo azionista e potrà godere di forze fresche dal punto di vista economico. Ora serviranno soltanto i tempi tecnici per sistemare i dettagli burocratici, prima di dare l’annuncio. Ma l’operazione è andata in porto. Gli ultimi giorni sono stati decisivi, approfittando della minore attenzione mediatica attorno alla trattativa. Non sono ancora emersi i termini, soprattutto la percentuale che passerà nelle mani del magnate indonesiano, ma il dato di fatto è che l’Inter avrà un nuovo azionista e potrà godere di forze fresche dal punto di vista economico.

Un immediato riflesso arriverà anche sul mercato. Perché Thohir ha già espresso un desiderio comune al suo allenatore: Radja Nainggolan. Un primo regalo come veicolo pubblicitario per il popolo indonesiano, viste le origini del centrocampista del Cagliari. Addirittura organizzando una presentazione anche a Jakarta. Bisogna battere la concorrenza della Roma, ma ora l’Inter ha la forza per rilanciare.

GABRIELE CATTANEO