Real, Ancelotti: "Voglio vincere facendo calcio spettacolo"

- L'obiettivo dialnon è solo quello di vincere: "Voglio farlo giocando un calcio spettacolare. Me lo impone la tradizione di questo club". Allo stadioil tecnico italiano si è presentato parlando in spagnolo: "Sarà una grande stagione: ho il supporto del club e dei tifosi". Un breve discorso, ma chiaro: "E' una grande emozione essere qui. Il Real è il club più prestigioso del mondo".

Nella conferenza stampa con tutti i giornalisti inevitabile non parlare di mercato: "Non posso dire i giocatore che restano al Real e che verranno. E' una buona squadra per ora. Voglio dei giovani della Cantera. Ci sarà tempo per parlare di questo nei prossimi giorni".

A Madrid tutti vogliono la decima Champions League: "C'è grande motivazione, è un grande obiettivo. Sono onorato per questo incarico, è una grande responsabilità".

La pressione al Real è maggiore che in altri club? "No, c'è pressione ma è normale perché sono in un grande club"

Come sarà il suo calcio spettacolare? "Dobbiamo tenere il controllo del gioco, una buona idea di attacco ed equilibrio sul campo. Per giocare un calcio offensivo serve molta qualità e questa squadra ce l'ha. Non penso sarà difficile organizzare un gioco offensivo con tanto possesso di palla".

Sul futuro: "Penso che non finirò qui la carriera, ma spero di stare qua a lungo". Zidane? "Verrà in panchina con me, il problema è che non potrà giocare".

Modric o Pirlo? "Il croato è meno dinamico. Sono differenti". Ci sono un po' conflitti nella rosa: "La competizione dentro una squadra è importante perché la carica". Cavani: "Non abbiamo ancora parlato di mercato. Non so ancora nulla".

Kakà? "Lo conosco molto bene, Ricky è un giocatore del Real e darà tutto per vincere qua. Spero di allenarlo ancora". Isco? "E' un giocatore fantastico, con tante qualità. Può giocare qui perché è forte, ma ora non posso dire che sarà un nostro calciatore la prossima stagione". Casillas? "E' il capitano del Real Madrid". Cristiano Ronaldo? "E' meraviglioso. E' un onore allenarlo, come lo è stato con Zidane, Ronaldo e Ronaldinho".

Ancelotti traccia la linea guida: "Dobbiamo giocare un calcio che renda felice i nostri tifosi. Il centro d'allenamento di Valdebebas è fantastico: ho il supporto di tutti, club e tifosi. Questa stagione sarà una grande annata per il Real".