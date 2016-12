Confederations Cup, Spagna ancora nei guai: giocatori in albergo con prostitute

foto LaPresse Correlati E Marchisio ci ride sopra: "Speriamo siano stanchi" 10:05 - Tutt'altro che tranquilla la vita della nazionale spagnola in Brasile. Dopo l'episodio del furto a Recife, arrivato dopo una notte di sesso e strip-poker, le Furie Rosse sono state protagoniste di un altro 'incidente' a Fortaleza. Secondo Uol Esporte, dopo aver festeggiato in giro la vittoria sulla Nigeria, intorno alle 4 un giocatore è arrivato in hotel con dieci prostitute e voleva farle salire in camera ma è stato bloccato dalla sicurezza. - Tutt'altro che tranquilla la vita della nazionale spagnola inDopo l'episodio del furto aarrivato dopo una notte di sesso e strip-poker, lesono state protagoniste di un altro 'incidente' aSecondo Uol Esporte, dopo aver festeggiato in giro la vittoria sulla Nigeria, intorno alle 4 un giocatore è arrivato in hotel con dieci prostitute e voleva farle salire in camera ma è stato bloccato dalla sicurezza.

Il giocatore spagnolo in questione non si sarebbe arreso di fronte al divieto, contattando alcuni compagni che lo hanno raggiunto: non accettavano il fatto che avrebbero dovuto lasciare le donne fuori. E' iniziata così una discussione accesa, che si è conclusa dopo una ventina di minuti, con la resa dei giocatori, che comunque avrebbero preso male la cosa e per ritorsione - come raccontato da 'Diario do Nordeste' - avrebbero tirato degli oggetti, come saponette e telecomandi della televisione, dalle finestre di alcune stanze. Una delle prostitute però è riuscita a entrare in ascensore e a raggiungere il 15° piano, dove è stata bloccata da un addetto alla sicurezza per la Fifa. Da qui spintoni e grida, che hanno svegliato gli altri ospiti dell'albergo. C'è stata anche la minaccia di chiamare la polizia. Sempre secondo Uol Esporte, la mattina dopo i capi della delegazioni spagnola e i rappresentanti dell' albergo si sarebbero incontrati per evitare che il fatto diventasse pubblico, minando così la concentrazione della squadra. Lo stesso era stato fatto a Recife, ma tutto poi è venuto a galla.



'Diario do Nordeste' precisa che "sicuramente di questo gruppo non facevano parte Casillas e Piqué". Il primo è infatti andato in discoteca con la fidanzata-giornalista Sara Carbonero, mentre il secondo era a cena sul lungomare con la compagna Shakira e alcuni amici. La Federcalcio spagnola non ha ancora fatto commenti su questo nuovo episodio.