Gare truccate, la Uefa esclude Besiktas e Fenerbahce

- Anche il calcio turco è nel caos. Laha esclusodalle prossime competizioni europee per le gare truccate relative alla stagione 2010-11. Per il Beskitas, qualificatosi per la prossima Europa League, si tratta del secondo stop consecutivo dopo quello dell'anno scorso. Più grave la sanzione inflitta al Fenerbahce, giunta seconda in campionato dietro al Galatasaray. Il club turco è stato estromesso per i prossimi due anni.

Dopo il Malaga, escluso per i ritardi nei pagamenti a club e tesserati, arriva la pesante bocciatura nei confronti del calcio turco. La mancata partecipazione alla Champions League per il Fenerbahce rappresenta una danno economico ingente per il club turco che potrà ricorrere, così come il Besiktas, al Tribunale di arbitrato dello Sport (Tas).

La Commissione Disciplinare e di Controllo UEFA (CDC) ha anche sanzionato la Steaua Bucurest (Romania).

Queste le decisioni prese per i tre club coinvolti:

- Il Besiktas non potrà partecipare alle UEFA Europa League 2013/14.

- Il Fenerbahce non potrà partecipare alle prossime tre competizioni UEFA per club per le quali si qualificherà, inclusa la UEFA Champions League 2013/14. La squalifica per la terza stagione viene sospesa per un periodo probatorio di cinque anni.

- Lo Steaua non potrà partecipare a una competizione UEFA per club per la quale altrimenti si sarebbe qualificato. La sanzione viene sospesa per un periodo probatorio di cinque anni.