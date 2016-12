Ufficiale, Ancelotti nuovo allenatore del Real Madrid: Blanc al Psg

foto LaPresse Correlati Guardiola-Bayern: "Scriviamo la storia" 00:02 - Con due comunicati ufficiali apparsi quasi contemporaneamente sui rispettivi siti ufficiali, Real Madrid e Paris Saint Germain hanno chiuso la telenovela della panchina. Carlo Ancelotti è, dopo settimane di attesa, il nuovo allenatore dei Merengues. Al suo posto, a Parigi, siederà Laurent Blanc, che ha firmato un contratto annuale con l'opzione per un'altra stagione. Con le guide tecniche sistemate, prenderà il via anche il calciomercato. - Con due comunicati ufficiali apparsi quasi contemporaneamente sui rispettivi siti ufficiali,hanno chiuso la telenovela della panchina.è, dopo settimane di attesa, il nuovo allenatore dei Merengues. Al suo posto, a Parigi, siederà, che ha firmato un contratto annuale con l'opzione per un'altra stagione. Con le guide tecniche sistemate, prenderà il via anche il calciomercato.

L'ex allenatore del Milan, accolto sul sito del Real Madrid con una sorta di venerazione visti i titoli conquistati in carriera, ha firmato un contratto triennale e verrà presentato alla stampa il 26 giugno. Solo un anno invece per Laurent Blanc, con opzione per il secondo. Questo a confermare la volontà del Psg di puntare su Wenger nella stagione 2014-15.