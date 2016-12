Calcio, blitz della Guardia di Finanza in 41 sedi

foto LaPresse Correlati Spagna, il Fisco indaga Mourinho

Quarantuno società tra le 42 iscritte a Serie A (18), B e serie minori si sono risvegliate con gli uomini della Guardia di Finanza in sede per acquisire documentazione relativa ai contratti tra club, calciatori e agenti. Le operazioni sono state eseguite dal Nucleo di polizia tributaria di Napoli con l'obiettivo di acquisire i contratti. L'indagine è la prosecuzione di quella condotta nel 2012 dalle Fiamme Gialle, non coinvolte Bologna e Cagliari.

Sono almeno 12 i procuratori coinvolti nell'indagine della procura di Napoli che ha portato la Guardia di Finanza ad effettuare una quarantina di acquisizioni di documenti nelle sedi di squadre di serie A e B. I contratti acquisiti - come si legge in una nota della Procura di Napoli - si riferiscono in particolare a rapporti fra club e calciatori rappresentati dai procuratori sportivi Alejandro Mazzoni, Alessandro Moggi, Hidalgo, Battistini, Rodriguez, Guastadisegno, Rodella, Gallo, Calleri, Vilarino, Calaiò e Leonardi. Tra le società perquisite anche Milan, Juventus, Napoli, Lazio, Inter, Roma e Udinese. L'inchiesta è coordinata dal procuratore aggiunto Melillo e dai pm Ardituro, Capuano, Ranieri e De Simone. L'inchiesta, si evince dalla comunicazione della Procura, riguarda anche alcune società straniere di cui non sono stati resi noti i nomi. Secondo i pm di Napoli, le indagini hanno evidenziato "reiterate condotte finalizzate all'evasione dell'imposta sui redditi e, più in generale, condotte elusive delle regole di imposizione tributaria" in relazione all'attività dei procuratori in favore dei calciatori. I reati ipotizzati, a vario titolo, sono associazione a delinquere, evasione fiscale internazionale, fatture false e riciclaggio.

L'ELENCO DELLE SOCIETA' COINVOLTE Questo l'elenco completo delle società di calcio presso le quali la Guardia di Finanza ha acquisito documenti relativi all'indagine sui contratti dei calciatori: Chievo, Milan, Inter, Siena, Roma, Fiorentina, Atalanta, Pescara, Genoa, Juventus, Torino, Parma, Lazio, Napoli, Udinese, Sampdoria, Palermo, Catania, Cesena, Bari, Livorno, Brescia, Reggina, Crotone, Juve Stabia, Spezia, Ternana, Grosseto, Vicenza, Gubbio, Benevento, Portogruaro, Mantova, Foggia, Andria, Lecce, Cosenza, Piacenza, Triestina, Lecco, Albinoleffe.

INDAGINE SU 50 CONTRATTI: LAVEZZI, NOCERINO, IMMOBILE Sono oltre 50 gli accordi tra società di calcio, procuratori e giocatori su cui sta indagando la Guardia di Finanza: tra questi ci sono quelli dell'ex attaccante del Napoli Lavezzi e del centrocampista del Milan Nocerino. Tra gli altri anche quello di Ciro Immobile e di Giuseppe Sculli.

LEGA SERIE A: "MASSIMA COLLABORAZIONE DAI CLUB" "Le società sportive hanno offerto la massima collaborazione e la Lega di Serie A non ha ragione di dubitare della correttezza dei comportamenti delle proprie associate". E' quanto si legge in una nota della Lega di Serie A dopo la visita della Guardia di finanza nelle sedi di vari club nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Napoli. "La Lega di Serie A intende precisare che in data odierna la Guardia di Finanza ha operato un'acquisizione di documenti presso numerosi club nell'ambito di un'indagine che sembra tuttavia riguardare l'attività di procuratori sportivi - si legge nel comunicato - Le società sportive hanno offerto la massima collaborazione e la Lega di Serie A non ha ragione di dubitare della correttezza dei comportamenti delle proprie associate".

MORATTI: "NULLA DI PREOCCUPANTE" Uno dei primi commenti è quello del presidente dell'Inter, Massimo Moratti. "Non si è trattato di una perquisizione - spiega ai cronisti -, ma di un'acquisizione di documenti. Nulla di preoccupante, sono molto tranquillo, cercheremo di capire meglio di che si tratta ma da quanto ho capito si parla di questioni relative al passato. Ci saranno dei motivi se sono andati da tutte le società".

TOMMASI: "C'E' MOLTO DA CHIARIRE" ''Ancora ci sono pochi elementi per valutare la portata dell'indagine. Comunque è una questione che riguarda più l'aspetto finanziario, di gestione fiscale, che non quello sportivo. Non resta che aspettare gli sviluppi''. Damiano Tommasi, presidente dell'Associazione italiana calciatori (Aic), commenta così l'operazione della Guardia di Finanza che ha portato all'acquisizione di documenti nelle sedi di una quarantina di club per un'inchiesta della procura di Napoli sui rapporti tra club, procuratori e calciatori. ''E' troppo presto per fare delle valutazioni obiettive - ha aggiunto il presidente dell'Assocalciatori -, certo se la magistratura si è mossa doveva avere dei sospetti precisi. So che sono coinvolti soprattutto i procuratori e non i giocatori o i club. Come Aic seguiremo la cosa, c'è molto da chiarire, ma è davvero prematuro fare qualsiasi valutazione''.