José Mourinho nel mirino del Fisco spagnolo

foto LaPresse 09:12 - Dopo aver svelato le magagne di Lionel Messi, l'Agenzia Tributaria spagnola ha messo nel mirino l'ex allenatore del Real Madrid, José Mourinho. Secondo i media iberici infatti, uno degli obiettivi del fisco è l'allenatore portoghese, una delle figure più ricche del calcio spagnolo nelle ultime tre stagioni. Mourinho è sospettato di utilizzare paradisi fiscali per evadere in parte le imposte spagnole e per questo i suoi contributi verranno analizzati.

Dopo aver pescato Lionel Messi e suo padre con un'evasione milionaria, i controlli sono ulteriormente aumentati. Il ministro del tesoro, Cristobal Montoro, ha avvisato tutti i "benestanti" di "pagare fedelmente le tasse", indicandola come la "via più veloce per uscire dalla crisi". Una sorta di avviso prima di cominciare con i controlli a catena sulle persone con più guadagni nel paese, calciatori e allenatori inclusi. La lista è lunga, ma i nomi per il momento non sono usciti. Se non quello di Messi, e ora quello di Mourinho.