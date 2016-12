Confederations Cup: Spagna, sesso e strip-poker dietro ai furti nelle camere d'albergo

foto LaPresse 14:44 - La polizia di Pernambuco ha aperto un'inchiesta per indagare sui furti avvenuti nelle camere d'albergo dove alloggiavano i giocatori della Spagna prima e dopo il match con l'Uruguay. Secondo Globoesporte.com, dietro alla sparizione di qualche migliaia di euro ci sarebbe una storia di sesso con prostitute e filmini hard, che avrebbero come protagonisti proprio gli spagnoli. Secca smentita del portavoce della Federazione: "Nessun festino". - La polizia diha aperto un'inchiesta per indagare sui furti avvenuti nelle camere d'albergo dove alloggiavano i giocatori dellaprima e dopo il match con l'. Secondo Globoesporte.com, dietro alla sparizione di qualche migliaia di euro ci sarebbe una storia di sesso con prostitute e filmini hard, che avrebbero come protagonisti proprio gli spagnoli.

I RETROSCENA DELLA STORIA Per comprendere meglio la vicenda bisogna fare un passo indietro. Settimana scorsa, dopo il successo della Spagna contro l'Uruguay, gli iberici rientrano nel proprio hotel di Recife e si accorgono che in qualche camera sono sparite alcune migliaia di euro. Questa la prima versione. Il caso, però, diventa imbarazzante quando il capo della delegazione spagnola, Raul Jimenez, nega il furto che, invece, viene confermato dalla Fifa.



Secondo quanto rivelato da Globoesporte.com, le cose sarebbero andate completamente in un altro modo: dopo il match vinto contro l'Uruguay, la Nazionale avrebbe festeggiato in albergo con musica, birra, caipirinha e alcune donne, cinque delle quali - intorno all'una - sarebbero salite in camera insieme a cinque giocatori. Dopo aver giocato a strip-poker e essersi divertiti nel corso della notte, la mattina - al risveglio - le ragazze erano sparite e con loro anche i soldi.