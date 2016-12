Confederations Cup: Nigeria-Spagna 0-3, iberici in semifinale contro l'Italia

foto LaPresse Correlati Le foto della partita 23:44 - La Spagna supera la Nigeria nell'ultimo match del Girone B e si qualifica per la semifinale della Confederations Cup, dove affronterà l'Italia (giovedì, ore 21). A Fortaleza finisce 3-0 per le Furie Rosse, che sbloccano la partita grazie a una percussione di Jordi Alba (3'). Gli africani resistono per un tempo prima di subire il raddoppio firmato Torres (62') e il tris di Jordi Alba, che timbra la doppietta a un minuto dal termine. - Lasupera lanell'ultimo match del Girone B e si qualifica per la semifinale della, dove affronterà l'Italia (giovedì, ore 21). A Fortaleza finisce 3-0 per le Furie Rosse, che sbloccano la partita grazie a una percussione di(3'). Gli africani resistono per un tempo prima di subire il raddoppio firmato(62') e il tris di, che timbra la doppietta a un minuto dal termine.

LA PARTITA

Un anno dopo, riecco la Spagna. Non si tratta del Mondiale, ma quella di giovedì sera (ore 21 a Fortaleza) sarà la solita sfida elettrizzante, caratterizzata da una rivalità latina che non conosce limiti. Per dirla alla Balotelli, potrebbe essere l'occasione per una "vendetta" che gli azzurri attendono dalla finale dello scorso Europeo.



Le Furie Rosse si prendono il primo posto nel Girone B con un facile 3-0 alla Nigeria. Del Bosque, dopo il turnover contro Tahiti, ripresenta l'11 che aveva vinto contro l'Uruguay: Soldado punta centrale, Pedro largo a sinistra e Fabregas pronto a inserirsi dal centrocampo, dove giganteggia il trio catalano Xavi-Busquets-Iniesta. Per sbloccare la gara, la Spagna impiega meno tempo di quanto servito contro Tahiti. Tre minuti e la Nigeria è sotto al termine di un palleggio prolungato in pieno stile Barcellona: Xavi, Busquets, Pedro e Iniesta organizzano nello stretto una trama che ha come terminale Jordi Alba, sul cui sinistro (da pochi passi) non può nulla Enyeama.



Gli africani rimangono in partita grazie alle enormi doti fisiche, che mettono qualche pezza in fase difensiva e, soprattutto, regalano alcune occasioni dalle parti di Valdes, preferito a Casillas e Reina. Alla lunga, comunque, il tiqui-taca iberico sfianca la resistenza nigeriana, che rischia di crollare prima con Soldado (due gol divorati tra il 26' e il 31') e poi con Fabregas (palo al 39').



La Nigeria comincia a barcollare a inizio ripresa e cede quando entra Torres (al 15' per Soldado), che due minuti dopo il suo ingresso in campo porta la Spagna sul 2-0: cross da sinistra di Pedro, colpo di testa in anticipo e per il bomber del Chelsea sono cinque gol in questa edizione della Confederations. Le Super Aquile si gettano in avanti a caccia di un gol per l'orgoglio, dimenticando però che - se scatti prima della metà campo avversaria - il fuorigioco si annulla. Così, minuto 89, Jordi Alba è libero di involarsi verso Enyeama, saltarlo, e infilare a porta vuota. Contro di noi, non funzionerà proprio così.

LE PAGELLE



Soldado 5 - La sensazione è che Torres l'abbia scavalcato nelle gerarchie. Si divora due facili reti prima di lasciare il posto al collega del Chelsea, che alla prima occasione non sbaglia.



Arbeloa 5 - Dietro è un disastro. Se alla Nigeria capitano almeno tre buone occasioni per segnare, la colpa è quasi esclusivamente sua.



Alba 7,5 - Più ala sinistra che terzino. Bravo a chiudere, devastante ad attaccare.



Iniesta 7 - Solita macchina da cui hanno origine gioco, gol e successo.



Mikel 5,5 - Dovrebbe tenere in piedi il reparto, vista l'esperienza internazionale rispetto ai compagni. E' il primo a cedere.

IL TABELLINO



NIGERIA-SPAGNA 0-3

Nigeria (4-3-3): Enyeama 5,5; Ambrose 5, Omeruo sv (12' Egwueke 5), Oboabona 5, Echiejile 6; Ogude 5,5, Mikel 5,5, Mba 6 (18' st Ogu 5,5); Musa 6, Akpala 5 (26' st Muhammad 5,5), Ideye 6.

A disp.: Ejide, Agbim, Kwambe, Ogu, Onazi, Ujah, Eze, Benjamin, Oduamadi, Babatunde. All. Keshi 5,5

Spagna (4-3-3): Valdes 6; Arbeloa 5, Piqué 6, S. Ramos 6, J. Alba 7,5; Xavi 6,5, Busquets 6, Iniesta 7; Fabregas 6,5 (9' st Silva 6), Soldado 5 (15' st Torres 7), Pedro 6,5 (30' st Villa sv).

A disp.: Casillas, Reina, Azpilicueta, Albiol, Monreal, J. Martinez, Cazorla, J. Navas, Mata. All.: Del Bosque 7

Arbitro: Aguilar (El Salvador)

Marcatori: 3' e 44' st J. Alba (S), 17' st Torres (S)

Ammoniti: -

Espulsi: -

CESARE ZANOTTO