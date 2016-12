Tegola Italia: Balotelli fuori con la Spagna

In vista della partita di giovedì sera, la squadra azzurra è volata da Salvador de Bahia a Fortaleza per svolgere il primo allenamento allo stadio "Vargas". L'Italia ha già perso Ignazio Abate, costretto a lasciare il campo contro la Seleçao ha causa della lussazione di una spalla rimediata in uno scontro con Neymar.

"Mario Balotelli è stato sottoposto a una risonanza magnetica che ha evidenziato un edema sul vasto laterale della gamba sinistra, in questo momento appare molto, ma molto difficile che possa recuperare per la partita di giovedì. Si può tentare qualcosa, di comune accordo con il giocatore e con il ct Prandelli, eventualmente per la partita di domenica", ha detto il professor Enrico Castellacci, capo dello staff sanitario azzurro, che ha sottoposto l'attaccante del Milan a un esame strumentale, al fine di verificare le sue condizioni fisiche. "Valuteremo le sue condizioni giorno per giorno e poi decideremo. In questo momento non ci si può sbilanciare troppo".