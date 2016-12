Italia, Balotelli: "Spagna, da un anno aspetto di vendicarmi" 

11:50

non ha ancora smaltito la delusione per la sconfitta contro la Spagna (0-4) nella finale degli ultimi. Le Furie Rosse, a meno di clamorose sorprese, saranno i prossimi rivali dell'nella semifinale dellae l'attaccante milanista non vede l'ora: "E' da un anno che aspetto la Spagna - scrive Supermario su Facebook -. La vendetta è un piatto che va consumato freddo".