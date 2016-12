Italia, Prandelli: "Un grandissimo secondo tempo"

foto LaPresse Correlati Doppietta di Fred: Brasile-Italia 4-2 10:56 - Nonostante la sconfitta per 4-2 contro il Brasile, il c.t. Cesare Prandelli è comunque molti soddisfatto della sua Nazionale: "Nel secondo tempo abbiamo fatto una grandissima partita, sono contentissimo di quello che ho visto, la reazione, la voglia di attaccare in profondità. Certo con squadre cosi' rischi sempre e se sbagli prendi gol". "Quando Chiellini ha segnato il gol del 3-2 li abbiamo messi in difficoltà e abbiamo sfiorato il pareggio". - Nonostante la sconfitta per, il c.t.è comunque molti soddisfatto della sua Nazionale: "Nel secondo tempo abbiamo fatto una grandissima partita, sono contentissimo di quello che ho visto, la reazione, la voglia di attaccare in profondità. Certo con squadre cosi' rischi sempre e se sbagli prendi gol". "Quando Chiellini ha segnato il gol del 3-2 li abbiamo messi in difficoltà e abbiamo sfiorato il pareggio".

"Partite come questa ha proseguito il ct azzurro - ti fanno crescere e se giovedì dovessimo affrontare la Spagna, la miglior squadra del mondo con il Brasile, cercheremo, recuperando le forze, di fare la nostra partita".

Intanto l'Italia perde i pezzi: ''Abate ha un problema serio a una spalla - dice il ct -: per lui la Confederations Cup finisce qui''.

Candreva, uno dei migliori degli azzurri, sottolinea che non si è trattato di un march squilibrato come il punteggio potrebbe far pensare. ''Abbiamo giocato un primo tempo un po' legati - dice -, mentre nella ripresa siamo stati alla pari del Brasile, ma non siamo stati fortunati in diverse occasioni. Potevamo osare un po' di più nel primo tempo, quando abbiamo sofferto un po' troppo''. ''Nello spogliatoio il ct ci ha trasmesso tranquillità - dice ancora Candreva - e ci ha chiesto di essere più compatti e aggressivi. Dobbiamo ripartire da questo secondo tempo in vista della semifinale. Le assenze hanno pesato perché sono due giocatori importanti ed esperti. Difesa? Stiamo prendendo troppi gol, ma non sempre per errori nostri. Non sempre siamo stati fortunati''.

Giaccherini parla dell'azione del suo gol. ''Balotelli mi ha dato una grande palla, poi ho visto Diamanti - spiega - ma, siccome c'era Thiago Silva che non mi e' venuto incontro, ci ho provato e ne e' venuto fuori un bel gol''. ''Tutto quello che sognavo si sta realizzando - dice ancora - e ora che sono qua sto cercando di dare il massimo contributo''. Questa Italia può tornare in Brasile per fare bene tra un anno? ''Manca molto per il Mondiale, può accadere di tutto. E' chiaro che ci penso''.

Chiellini centra l'attenzione sulle falle difensive. ''Otto reti sono un po' troppe - dice - molte su calcio piazzato, dobbiamo stare un attenti perché sono episodi che possono condizionare una partita. Il problema non è la difesa, ma la squadra''. Il difensore prova a vedere anche il lato positivo: ''A tre giorni dalla gara contro il Giappone si e' vista la vera Italia - sottolinea -. Con un pizzico di fortuna in più potevamo pareggiare o vincere. Abbiamo fatto vedere che ce la possiamo giocare con tutte le squadre più forti al mondo''.