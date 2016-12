Confederations Cup, scontri fuori dallo stadio di Italia-Brasile

foto LaPresse 00:23 - Scontri tra polizia e manifestanti si registrano nelle vicinanze dell'Arena Fonte Nova, lo stadio dove si sta disputando la partita Italia-Brasile, valida per la Confederations Cup. Gli agenti hanno sparato gas lacrimogeni per disperdere un gruppo di manifestanti che tentavano di forzare il cordone della polizia per raggiungere lo stadio. Non si registrano feriti. La zona è sorvegliata da elicotteri della polizia militare. - Scontri tra polizia e manifestanti si registrano nelle vicinanze dell', lo stadio dove si sta disputando la partita, valida per la. Gli agenti hanno sparato gas lacrimogeni per disperdere un gruppo di manifestanti che tentavano di forzare il cordone della polizia per raggiungere lo stadio. Non si registrano feriti. La zona è sorvegliata da elicotteri della polizia militare.

All'interno dello stadio, nonostante il divieto della Fifa, alcuni striscioni con scritte come ''Lavora e abbi fiducia'' e ''scendiamo in strada per cambiare il Brasile''. Per il resto, la situazione all'interno dell'impianto e' assolutamente tranquilla. C'è stato solo un momento di forte emozione quando tutto lo stadio, al momento degli inni prima dell'inizio, ha continuato a cantare quello del Brasile anche dopo che la musica era terminata.