Italia-Brasile, schierati esercito e polizia

L'ultima amichevole 20:21 - Dopo le violenze e le proteste per le strade brasiliane, cresce a Salvador de Bahia la tensione in vista del big match di Confederations Cup tra Italia e Brasile. Secondo quanto riferisce il sito "Uol", per garantire il regolare svolgimento dell'incontro la presidente brasiliana Dilma Rousseff ha deciso di schierare l'esercito a protezione dell'evento. Il fischio d'inizio della partita è previsto per le ore 21 italiane.

Nel dettaglio la Fifa avrebbe già assicurato ai suoi partner commerciali il pieno appoggio delle autorità brasiliane e delle forze armate per salvaguardare la sicurezza attorno agli stadi in occasione delle partite. Della questione si è preoccupato direttamente il segretario generale dell'organizzazione Jerome Valcke e la presidente Dilma Rousseff in prima persona avrebbe dato il via libera all'utilizzo dell'esercito per mantenere la situazione sotto controllo ed evitare escalation di violenza.