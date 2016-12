Messi pronto per il giro del mondo 

foto LaPresse 16:32 - Il giro del mondo in due settimane. E' quello che aspetta Leo Messi, che si prepara a vivere vacanze movimentate tra impegni commerciali, match amichevoli ed eventi di beneficenza. In appena 15 giorni, infatti, il fuoriclasse del Barcellona percorrerà circa 42.000 km, con un itinerario sufficiente a coprire la circonferenza della Terra. La maratona planetaria comincia oggi a Milano, con la presenza alla sfilata di Dolce & Gabbana. - Il. E' quello che aspetta Leo, che si prepara a vivere vacanze movimentate tra impegni commerciali, match amichevoli ed eventi di beneficenza. In appena, infatti, il fuoriclasse del Barcellona percorrerà circa, con un itinerario sufficiente a coprire la circonferenza della Terra. La maratona planetaria comincia oggi a Milano, con la presenza alla sfilata di Dolce & Gabbana.

La 'Pulce' taglierà il traguardo il 6 luglio, quando a Chicago scenderà in campo per un'amichevole tra una selezione di "amici" e un team di giocatori provenienti dal resto del mondo. Nel mezzo sono previsti viaggi in Senegal, Perù, Colombia e in diverse città degli Stati Uniti. Dopo la tappa milanese, Messi è atteso in Senagal, dove la Fondazione del calciatore ha avviato un progetto umanitario. Gli impegni legati alla Fundacion Messi porteranno in seguito il fuoriclasse Lima, Medellin e Los Angeles. L'obiettivo è raccogliere somme di denaro da destinare ai progetti creati in diversi paesi. Dall'amichevole di Chicago, visti i prezzi dei biglietti, potrebbe arrivare un contributo sostanzioso: il costo dei tagliandi, come si legge sui media spagnoli, varia tra 28 e 402 dollari. Il tour del force lascerà poco spazio alle vacanze. Il Barcellona riprenderà l'attività il 15 luglio e Messi, quindi, avrà a diposizione meno di 10 giorni per staccare completamente la spina dopo i ripetuti viaggi.