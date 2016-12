Messico, scandalo hard: 9 giocatori pizzicati in un night

foto LaPresse 12:00 - Confederations da dimenticare per il Messico, battuto sul campo e ora travolto da uno scandalo a luci rosse. Secondo il quotidiano "Cancha", dopo la sconfitta contro l'Italia, nove giocatori del "Tri" sono stati pizzicati in un night a Ipanema con signorine disinibite e alcol a volontà. Il direttore della nazionale, Hector Gonzalez Inarritu, ha provato a smentire tutto, ma in Patria la notizia ha scatenato una bufera. - Confederations da dimenticare per il, battuto sul campo e ora travolto da uno. Secondo il quotidiano "Cancha", dopo la sconfitta contro l'Italia, nove giocatori del "Tri" sono stati pizzicati in un. Il direttore della nazionale,, ha provato a smentire tutto, ma in Patria la notizia ha scatenato una bufera.

Al momento nessuno ha fatto nomi e il capo della spedizione messicana ha cercato di ridimensionare la questione: "Nego qualsiasi attività immorale. Queste storie mettono in difficoltà chi ha famiglia". Lo scandalo però ormai è arrivato sui media nazionali e le reazioni non sono state delle migliori, vista anche la sfortunata spedizione brasiliana. A un anno dal titolo olimpico, dopo solo due partite giocate, il Messico infatti è già eliminato in Confederations e gli rimane soltanto il match col Giappone per salvare l'onore e il posto al ct De la Torre.