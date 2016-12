Confederations, Prandelli: "Non possiamo uscire dall'albergo"

foto LaPresse Correlati Balotelli rompe il coprifuoco

Italia, col Brasile 3 novità 11:22 - La tensione per le strade brasiliane arriva anche nel ritiro dell'Italia alla Confederations. "Non è il caso di tornare a casa - ha spiegato Cesare Prandelli -. In questi giorni la situazione è cambiata, a Rio si poteva visitare la città, a Recife e qui ci hanno vietato di uscire dall'albergo". Sabato c'è il Brasile e il ct ha le idee chiare sul piano tattico: "Non voglio 90' nella nostra metà campo, userò giocatori freschi". - La tensione per le strade brasiliane arriva anche nel ritiro dell'Italia alla Confederations. "Non è il caso di tornare a casa - ha spiegato-. In questi giorni la situazione è cambiata, a Rio si poteva visitare la città, a Recife e qui". Sabato c'è il Brasile e il ct ha le idee chiare sul piano tattico: "Non voglio 90' nella nostra metà campo,".

Le proteste del popolo brasiliano non possono lasciare indifferenti gli azzurri impegnati nella Confederations. Le misure di sicurezza sono state incrementate notevolmente e il clima non è certo dei migliori per pensare al calcio. "Se le manifestazioni sono civili stimolano il miglioramento del Paese - ha spiegato Prandelli - ma se diventano violente allora non possono essere condivisibili. E sarebbe una contraddizione inaccettabile se qui a Salvador noi e la Seleçao dessimo spettacolo sul campo e fuori si verificassero degli scontri e contestazioni".



Ad ogni modo, sabato c'è la sfida con il Brasile. In palio c'è il primo posto nel girore con lo spettro della Spagna che incombe. Il ct però sembra non avere molti dubbi sull'atteggiamento da mettere in campo: "Non siamo legati a un modulo preciso, io preferisco interpretare le situazioni di gioco. Serviranno giocatori freschi, qui la condizione fisica conta moltissimo. E poi proveremo a fare qualcosa di diverso". Chiaro anche il piano tattico: "Cercheremo i raddoppi di marcatura perché sono molto bravi nell'uno contro uno, poi proveremo a mettere il Brasile in difficoltà con la manovra, limitando gli spazi a disposizone".



Per Prandelli l'obiettivo principale è la prestazione: "Non vogliamo evitare la Spagna, ma fare una bella partita. Mi aspetto coraggio dalla mia squadra, non voglio passare 90' nella nostra metà campo". Infine una battuta sul gioielli Neymar e sul duello con Balotelli: "Non noto molta differenza, sarebbe molto interessante vederli giocare insieme...."



BALOTELLI ESCE CON UN PERMESSO Agli azzurri, dunque, è stato chiesto di rimanere in albergo, ma Mario Balotelli è andato in giro per Salvador, arrivando fino al lungomare e in certi momenti fermando il traffico. "Aveva un permesso speciale, perché sembrava uno di loro - ha scherzato Prandelli -. Aveva un permesso speciale, considerato il tipo di cose che lui ha fatto qui (Supermario aiuta il progetto sociale della maggiore favela di Salvador ndr). E' importante che un calciatore si renda conto della fortuna che ha e aiuti il prossimo". Supermario, del resto, a Salvador è di casa, come dimostrano anche le sue parole su Twitter: "Salvador !! Sembro bahiano anch io! Kkk i look like a person from Bahia!!! Kkk"