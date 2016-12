Napoli, ecco Benitez: "Cresceremo insieme. Cavani? Ci ho parlato"

foto LaPresse Correlati La speciale accoglienza di Claudia Letizia

Rafa: "Vinceremo grandi sfide" 11:09 - A Napoli è stato il Rafa-day per la presentazione del nuovo tecnico, Rafael Benitez: "Sono contento di essere qui, in una squadra forte, che ha fatto bene e vuole fare meglio - ha esordito lo spagnolo -. Abbiamo un progetto sportivo, vogliamo crescere". Dubbi sul futuro di Cavani: "Ho parlato con lui e spero di poterci parlare altre volte". L'appoggio di De Laurentiis: "Benitez è il tecnico giusto per noi, ha esperienza internazionale". - Aè stato il Rafa-day per la presentazione del nuovo tecnico,: "Sono contento di essere qui, in una squadra forte, che ha fatto bene e vuole fare meglio - ha esordito lo spagnolo -. Abbiamo un progetto sportivo, vogliamo crescere". Dubbi sul futuro di: "Ho parlato con lui e spero di poterci parlare altre volte". L'appoggio di: "è il tecnico giusto per noi, ha esperienza internazionale".

Il motto del tecnico spagnolo "Napoli è più di un club" è chiaro ed è stato ribadito anche durante la conferenza: "Devo imparare il napoletano - ha spiegato Benitez -, ora sono Raffaè non Rafa. Voglio conoscere la città e il sentimento dei tifosi. Qui ci sono milioni di tifosi che pensano solo alla domenica, si respira calcio. Spero di iniziare subito bene e se non lo faremo, spero che ci sia un aiuto perché poi lo faremo di sicuro". A tal proposito il tecnico non sa dire in quanto tempo la sua impronta si vedrà sulla squadra: "Non si può dire, nemmeno il modulo. C'è bisogno di tempo per capire e dipende se i giocatori capiranno subito cosa voglio sul campo. Col direttore sportivo abbiamo preparato le amichevoli per il ritiro e per il post. Non sento il peso del ritorno in Italia dopo l'esperienza all'Inter. Vogliamo il massimo da ogni competizione ma non abbiamo nessun obiettivo preciso preposto. Dobbiamo andare il più avanti possibile crescendo come società. Non farò il manager all'inglese: c'è già Bigon. Metterò tutta l'esperienza possibile come allenatore". A Napoli però si lavora anche sul mercato: "Stiamo cercando di costruire una squadra che possa essere competitiva su tre fronti, ma non posso promettere lo scudetto subito. Vogliamo crescere anno per anno. Si parla di Cavani perché è il giocatore più richiesto, ma anche Hamsik è un grande giocatore e Insigne ha un grande futuro. Parlo sempre con Cavani, è un giocatore importante per noi e spero di poterlo avere a disposizione. Ma ora è in Nazionale...".

Sull'argomento mercato ha dare più notizie è stato il presidente Aurelio De Laurentiis: "Il City non ha i soldi per pagare Cavani - ha rivelato -. Può inserire qualche contropartita, ma a me non interessa. Del Chelsea invece se ne parla tanto, ma non mi hanno mai contattato direttamente. E' difficile pagare 63 milioni di euro, il fair play finanziario condiziona tutti". Nemmeno l'ipotesi Edin Dzeko più soldi ammorbidisce De Laurentiis: "Magari può interessarmi, ma dipende dalla parte economica. Dammi 63 milioni per Cavani, poi se vuoi te ne do 10-15 per Dzeko, sempre che il bosniaco voglia venire...".