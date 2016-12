Palermo, Gattuso si presenta: "Voglio fare come Conte"

foto LaPresse 13:48 - A Palermo è arrivato il giorno della presentazione del nuovo allenatore: Gennaro Gattuso. "Sarei venuto anche gratis - esordisce l'ex Milan -, è una grande piazza e per me allenare qui è come farlo in Champions. Stiamo costruendo una squadra forte e spero di poter fare come Conte". Gattuso è alla prima vera panchina: "Lo so anch'io che non ho esperienza - risponde -, ma per 20 anni ho giocato a calcio, non ho fatto il pescatore". - Aè arrivato il giorno della presentazione del nuovo allenatore:. "Sarei venuto anche gratis - esordisce l'ex Milan -, è una grande piazza e per me allenare qui è come farlo in Champions. Stiamo costruendo una squadra forte e spero di poter fare come". Gattuso è alla prima vera panchina: "Lo so anch'io che non ho esperienza - risponde -, ma per 20 anni ho giocato a calcio, non ho fatto il pescatore".

Il nuovo tecnico è stato scelto da Maurizio Zamparini in persona: "Vuole costruire una grande squadra - ha rivelato Gattuso -. Crede in me e lo ha già dimostrato. Sono sicuro che lavoreremo bene insieme". Proprio l'unione di intenti è la questione su cui Gattuso punta diverse volte l'attenzione: "Lavorando uniti sarà più facile per tutti. La squadra dovrà credere nel nostro lavoro nella maniera più totale e per questo punteremo tutto su gente motivata per una squadra che sappia soffrire ma che sia anche brillante". L'ex Milan ha anche le idee chiare sul modulo tattico da utilizzare: "Stiamo costruendo la squadra per un 4-2-3-1, alternandolo al rombo di centrocampo, ma quel che conta è l'equilibrio". Infine un augurio: "Non vedo l'ora di iniziare e spero di restare a lungo a Palermo. Per me è come essere in Champions e mi piacerebbe fare come Conte. Ora come ora penso solo ai rosanero, loro sono il mio Milan, sono il massimo".