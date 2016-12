Napoli, Benitez: "Vinceremo le grandi sfide che ci aspettano" 

foto LaPresse Correlati Via al progetto cheerleaders 12:47 - In attesa della presentazione ufficilale che avverrà nel pomeriggio, Rafa Benitez scrive sul proprio sito un messaggio per i tifosi del Napoli: "Sono arrivato a Napoli. Mi sento molto felice e al tempo stesso decisamente motivato e responsabilizzato, pronto ad iniziare questa nuova tappa della mia carriera. Ci aspettano grandi sfide e grandi obiettivi, rimanendo insieme avremo molte possibilità di raggiungerli" ha scritto il neo tecnico azzurro. - In attesa della presentazione ufficilale che avverrà nel pomeriggio, Rafascrive sul proprio sito un messaggio per i tifosi del: "Sono arrivato a Napoli.e al tempo stesso decisamente motivato e responsabilizzato, pronto ad iniziare questa nuova tappa della mia carriera., rimanendo insieme" ha scritto il neo tecnico azzurro.

"Ho ricevuto tante dimostrazioni d'affetto in questo periodo - continua a scrivere Benitez - Mi sono arrivati tanti messaggi commoventi da quando è stato ufficializzato il mio accordo con la Ssc Napoli, tanto da sentirmi in debito con tutti coloro che fanno parte di questa grande famiglia e di un club che è molto più di un sentimento. Vorrei trasmettervi tutta la dedizione e l'impegno che spenderò per questi colori. Per questo in anticipo vi voglio ringraziare per il vostro appoggio". Non manca, infine, un ringraziamento a De Laurentiis che lo ha fortemente voluto sulla panchina partenopea: "Un grazie al presidente Aurelio De Laurentiis, grazie alla SSC Napoli, grazie a tutti i tifosi napoletani, grazie alla Città di Napoli" conclude Rafa Benitez il messaggio lasciato sul proprio sito. Il tutto in attesa della presentazione ufficiale che avverrà alle 17.