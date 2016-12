Confederations Cup: Susana Werner, moglie di Julio Cesar, rapinata con una pistola

foto LaPresse 10:33 - Brutta avventura per Susana Werner, moglie del portiere del Brasile ed ex Inter Julio Cesar, durante la Confederations Cup. La donna è stata rapinata da tre banditi armati che le hanno rubato la fede e il passaporto mentre passeggiava nel centro di Fortaleza, il giorno della sfida della Seleçao contro il Messico. "Mi hanno minacciato con una pistola alla testa - ha raccontato Susana - Ringrazio il mio Dio di essere ancora viva". - Brutta avventura permoglie del portiere deled ex Interdurante la Confederations Cup. La donna è stata rapinata da tre banditi armati che le hanno rubato la fede e il passaporto mentre passeggiava nel centro di Fortaleza, il giorno della sfida della Seleçao contro il Messico. "Mi hanno minacciato con una pistola alla testa - ha raccontato Susana - Ringrazio il mio Dio di essere ancora viva".

Ma la Werner non è stata l'unica vittima dei ladri. Sei giocatori spagnoli, tra cui il difensore del Barcellona Gerard Piqué, sono stati derubati domenica scorsa nell'hotel di Recife dove alloggiavano in occasione dell'esordio contro l'Uruguay. Secondo quanti riferito dagli stessi atleti, soldi in contanti lasciati nelle borse sono spariti dalle loro rispettive camere: il bottino è stato di circa mille euro. Gli altri compagni di squadra aveva invece messo il denaro in cassaforte o chiuso dentro le loro valigie.