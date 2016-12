Napoli, De Laurentiis: via al progetto Cheerleaders

foto LaPresse 15:47 - Aveva annunciato il progetto qualche mese fa, accogliendo la proposta di una tifosa su Twitter. E ora, sempre dal suo social network preferito, il presidente del Napoli De Laurentiis dà il via all'iniziativa delle 'Napoli Cheerleaders'. "Le preselezioni dal 24 giugno al Teatro Tam di Napoli - ha scritto - Le partecipanti dovranno essere maggiorenni e non avere più di 23 anni. Vi aspettiamo!". Un Napoli dunque sempre più internazionale. - Aveva annunciato il progetto qualche mese fa, accogliendo la proposta di una tifosa su Twitter. E ora, sempre dal suo social network preferito, il presidente del Napolidà il via all'iniziativa delle"Le preselezioni dal 24 giugno al Teatro Tam di Napoli - ha scritto - Le partecipanti dovranno essere maggiorenni e non avere più di 23 anni. Vi aspettiamo!". Un Napoli dunque sempre più internazionale.

"Sei maggiorenne, quindi hai compiuto 18 anni ma non hai superato i 23 anni? Sei di bella presenza, hai fatto la ballerina, la ginnasta, l'acrobata o sai muoverti a tempo di musica in modo coordinato all'interno di un gruppo? Allora sei pronta per partecipare alle preselezioni delle Napoli Cheerleaders. Un'occasione unica e imperdibile per diventare una cheerleader della tua squadra del cuore - si legge sul sito ufficiale del club azzurro - Le preselezioni inizieranno il giorno 24 giugno alle ore 9 presso il teatro Tam (ex teatro Amedeo), in via Gradini Nobile 1 a Napoli (presso via Martucci) e si svolgeranno sotto la supervisione di Graziella Porro e Stefania Curto, coaches della Cheerleaders Italia".