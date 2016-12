Tifosi del Napoli a Cavani: "Vattene in fretta"

foto LaPresse Correlati LE FOTO DEGLI STRISCIONI

00:20 - La storia d'amore tra Napoli e Edinson Cavani ora sembra davvero giunta ai titoli di coda. Gli ammiccamenti del Matador al Real Madrid e le continue voci di mercato hanno fatto perdere la pazienza ai tifosi partenopei, che con degli striscioni, hanno invitato l'attaccante ad andarsene. "Cavani, dacci retta: facci esultare, vattene in fretta" è quello più incisivo, ma in diversi punti della città si può leggere l'invito a cambiare aria.

A scatenare l'ira dei tifosi del Napoli, sono state le continue dichiarazioni d'amore del giocatore (e della sua famiglia) verso il Real Madrid. Ultime quelle rilasciate in conferenza stampa in Brasile: "Si parla molto, si dicono tante cose, ma la verità è che non so quale sarà il mio futuro. Giocare nel Real Madrid - continua il Matador - o in un'altra squadra al top in Europa, sarebbe un sogno che si realizza. Però per il momento non c'è nulla e sono felice a Napoli".