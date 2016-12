Confederations Cup: 4-3 al Giappone, Italia in semifinale

- L'Italia va in semifinale della, ma quanta fatica per gli uomini di Cesare Prandelli. Gli azzurri, infatti, subiscono il doppio vantaggio dei nipponici grazie ai gol di(su rigore inesistente) e. Poi primadi testa e poisu rigore, e nel mezzo l'autorete di Uchida, completano la rimonta (3-2). Ma il Giappone ci crede e con Okazaki pareggia. Nel finale il 4-3 di Giovinco che chiude i conti.

L'obiettivo è raggiunto, conta poco il come ma per ora l'Italia tira un sospirone di sollievo e va a giocarsi il primo posto contro il Brasile (sabato) con uno spirito tutto diverso. C'è poco altro da aggiungere oltre a questo perché gli azzurri si meritano sonore bacchettate sulle manine. Troppo stanchi e incapaci di seguire con vigorìa la freschezza atletica dei giapponesi che giocano decisamente meglio e mostrano una circolazione di palla invidiabile.

Si vede subito che la partita di Recife non sarà una passeggiata di salute per i nostri, perché oltre al caldo asfissiante e alla pioggia a tratti, si soffre la maggiore agilità dei nostri avversari che si trovano troppo spesso faccia a faccia con Buffon.

Il rigore (diciamolo senza paura di essere smentiti) inesistente concesso al Giappone mette la gara su un binario subito accidentato. Tant'è vero che dopo l'1-0 di Honda, arriva il raddoppio di Kagawa.

Per fortuna c'è il testone di De Rossi che prima del fischio che chiude il primo tempo ridà speranza di rimonta. Rimonta che poi si completa in apertura di ripresa prima col fortunoso autogol di Uchida e poi col rigore, questa volta giusto, di Mario Balotelli che dal dischetto rimane il solito fenomeno.

Il Giappone non si perde d'animo e ci crede. Il grande coraggio dei nostri avversari porta al 3-3 e soprattutto all'arrembaggio finale. E'un assedio totale e a viso aperto, ma la difesa italiana tiene.

L'esperienza, proprio nel finale di match, fa la differenza. Ed eccolo sbucare il folletto Giovinco che con freddezza mette alle spalle Kawashima e regala all'Italia una vittoria certamente insperata.

LE PAGELLE

Buffon 6,5 Si becca tre gol, ma ne salva molti altri. L'esperienza del portiere bianconero è fondamentale per la tenuta mentale, specialmente in una partita così difficile.

Giaccherini 7,5 E' il vero motore di un'Italia che troppo spesso si spegne (manco fosse attivato lo stop and start). Per lui, cuore, gambe, fiato e assist: il migliore, insomma.

Pirlo 5,5 L'esatto contrario dell'alieno visto contro il Messico. Poche palle e anche giocate male. Pure le ben note punizioni sono oscure presenze.

Giovinco 6,5 Entra per porre rimendio alla partenza choc degli azzurri e un po' ci riesce. Ma la perla se la conserva com gemma preziosa per il 4-3 finale.

Balotelli 6,5 Freddissimo, come sempre, sui penalty. Non è, invece, estremamente efficace nella finalizzazione. Ma da solo regge il peso dell'attacco.

Zaccheroni 7 Niente, niente male il suo Giappone che gioca a testa alta e mette in estrema difficoltà una squadra che per tasso tecnico e blasone è assai superiore.