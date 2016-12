Roma, Garcia: "Sono qui per vincere, non ho paura di niente"

foto LaPresse Correlati Ecco Garcia

E la bella Maud 09:45 - "Sono qui per vincere con la squadra, facendola divertire e facendo divertire i propri tifosi". Rudi Garcia, nuovo tecnico della Roma, si presenta per la prima volta: "Non ho paura di niente, lavoreremo duro. Totti? E' un giocatore importante che avrà un ruolo importante sia in campo che fuori dal campo". Poche parole anche per De Rossi, che nei giorni scorsi si era lamentato dell'ambiente intorno ai giallorossi: "Ho molta voglia di incontrarlo". - "Sono qui per vincere con la squadra, facendola divertire e facendo divertire i propri tifosi"., nuovo tecnico della, si presenta per la prima volta: "Non ho paura di niente, lavoreremo duro. Totti? E' un giocatore importante che avrà un ruolo importante sia in campo che fuori dal campo". Poche parole anche per, che nei giorni scorsi si era lamentato dell'ambiente intorno ai giallorossi: "Ho molta voglia di incontrarlo".

Il tecnico francese ha fame di successo, ma predica pazienza all'ambiente: "Sono uno ambizioso. La Roma è un club che deve vincere, sono contento di essere qui proprio perché c'è questa voglia di vincere. L'importante è che ci lasciate del tempo, perché per vincere c'è bisogno di tempo, l'abbiamo visto in altre squadre come Chelsea e Manchester City. L'importante è ritrovare l'Europa. Il campionato è una maratona lunga, quest'anno non giochiamo in Europa ma avrei preferito giocarci. Vedremo la condizione in campionato. L'obiettivo? Più che altro è un obiettivo di gioco. L'importante è tornare in Europa, se sarà dalla porta principale (Champions League, ndr) sarà meglio".



A Garcia vengono fatte molte domande di mercato, soprattutto su De Rossi e Osvaldo. L'allenatore, però, preferisce non sbilanciarsi fino a quando non li potrà osservare, sul campo, di persona: "Stiamo parlando con Sabatini della Roma per la stagione 2013/14 e più avanti diremo di più. Penso che alla Roma ci sia una rosa di qualità ma c'è sempre necessità di migliorare la squadra. I giocatori devo prima valutarli. Nessuno verrà a Roma senza il mio assenso: le decisioni saranno prese insieme. De Rossi? Datemi il tempo di farlo tornare, la verità viene dal campo. Daniele è un giocatore di grande talento e può giocare in diversi modi, datemi il tempo di lavorarci insieme".