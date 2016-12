Confederations Cup, Prandelli: "L'Italia subirà dei cambi"

foto LaPresse 00:02 - Archiviata la vittoria all'esordio in Confederations Cup, per il ct dell'Italia, Cesare Prandelli, è già ora di parlare di Giappone: "L'ultimo allenamento sarà importante per capire la condizione, ma ci saranno dei cambi. I nipponici sono allenati da un grande allenatore come Zaccheroni, non sarà facile, hanno una grande preparazione fisica". In Nazionale Balotelli sembra diverso: "E' motivato e ha un granpotenziale, ma ci deve mettere del suo". - Archiviata la vittoria all'esordio in, per il ct dell', è già ora di parlare di: "L'ultimo allenamento sarà importante per capire la condizione, ma ci saranno dei cambi. I nipponici sono allenati da un grande allenatore come Zaccheroni, non sarà facile, hanno una grande preparazione fisica". In Nazionalesembra diverso: "E' motivato e ha un granpotenziale, ma ci deve mettere del suo".

"La formazione non la dò ancora perché manca un allenamento importante, l'ultimo prima della partita - spiega il ct in conferenza stampa -. Per il modulo bisogna proporre una squadra in grado di attaccare come contro il Messico". L'esordio negativo del Giappone non fa star tranquillo Prandelli: "Di loro temo la preparazione fisica e le capacità di Zaccheroni che è un grande tecnico. Le difficoltà che incontreremo saranno simili a quelle contro il Messico. Non conta quante punte metterò in campo, ma l'atteggiamento". Tra una domanda e l'altra però, ancora una volta si è finiti a parlare di Balotelli, un argomento delicato che Prandelli affronta col sorriso: "Abbiamo già superato l'argomento nello spogliatoio, guardiamo avanti. Deve modificare qualche comportamento, ma crediamo molto in lui. Ha un grande potenziale, ma ci deve mettere del suo. Parlare di lui però - scherza Prandelli - è sempre difficile, perché da un momento all'altro può combinarti qualcosa".