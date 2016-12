Europeo Under 21: Italia-Spagna 2-4, iberici campioni

foto LaPresse Correlati Europeo Under 21: le foto della finale

Al Teddy Stadium di Gerusalemme, non è arrivato il miracolo calcistico dell'Italia Under 21 di Devis Mangia. Nella finale dell'Europeo, gli azzurrini sono stati sconfitti nettamente dai pari età della Spagna, capaci di bissare il successo del 2011 con un perentorio 4-2. Protagonista assoluto è stato Thiago Alcantara, autore di una tripletta, intervallata dall'illusorio capolavoro di Immobile. Di Isco, su rigore, il gol del poker, poi Borini.

Ci hanno provato, ma la differenza in campo era troppa. L'Italia di Devis Mangia è uscita con le ossa rotte dalla finale di Gerusalemme che ha regalato il quarto titolo europeo Under 21 alla Spagna, capace di bissare il successo del 2011 con una superiorità irrisoria. Il 2-4 finale rispecchia fedelmente in ogni dettaglio la distanza tra le due squadre, una generosa e l'altra straripante, con un Thiago Alcantara, che il destino beffardo vuole essere nato a Brindisi da papà Mazinho, scatenato con una splendida tripletta.

La superiorità però è stata netta e anche per questo agli azzurrini si può rimproverare poco o niente, se non qualche disattenzione di troppo in difesa. Un peccato impossibile da non pagare contro le Furie Rosse che sin dal primo minuto, con corsa e tecnica, hanno messo a ferro e fuoco la porta di Bardi. Il portiere di proprietà dell'Inter capitola già al 6' con un colpo di testa ravvicinato di Alcantara dopo una bella azione di Morata sulla sinistra, ma è dopo il momentaneo e illusorio pareggio di Immobile al 10' (gran stop su lancio delle retrovie e pallone morbido in rete) che dà il meglio, salvando il risultato con tre grandi interventi. Florenzi, con un'azione copia-incolla del gol, chiama al miracolo De Gea, ma è dopo la mezz'ora però le certezze dell'Italia crollano nel giro di cinque minuti. Al 31' Caldirola e Regini chiudono male su un pallone alto, regalando a Thiago Alcantara il gol del 2-1. Cinque minuti più tardi invece, l'arbitro si inventa un rigore per un intervento di Donati su Tello: il difensore prima tocca il pallone, poi l'esterno. Dal dischetto ancora il numero 10 non sbaglia.

Il miracolo nella ripresa non arriva. Affiora la stanchezza nonostante l'aumento dei giri di Insigne nel tentativo disperato di riaprire i giochi. La Spagna, con gli esterni (Tello e Isco) e i terzini, soprattutto Montoya, disegna calcio allargando le maglie azzurre. Gli ingressi di Gabbiadini e Saponara sbilanciano lo schieramento, ma le grandi occasioni sono tutte di colore rosso con il 4-1 che arriva puntuale al 65', quando Regini, stremato, atterra Montoya in area: dal dischetto Isco spiazza Bardi. Nel finale c'è il sussulto di orgoglio di Borini, ma il successo spagnolo, meritato, è l'epilogo scontato di quanto visto durante tutto il torneo in Israele. In questo momento, che si parli di nazionale maggiore o di giovanili, a dominare la scena calcistica europea sono gli iberici, senza storia. Per gli azzurri resta un torneo giocato alla grande, una finale conquistata e la consolazione di essere stata l'unica squadra ad aver infilato la porta di De Gea.

LE PAGELLE Caldirola e Regini 5 - Stanchi, fuori ruolo e con tutte le attenuanti del caso immaginabili, i due difensori azzurri compiono una frittata indigesta in occasione del 2-1 momentaneo. Due contro uno non fermano Alcantara, lì cambia la partita e perdono fiducia. Thiago Alcantara 8 - Segnare una tripletta in una finale europea è sempre straordinario. Ai gol però aggiunge tanta, tantissima qualità. Immobile 6 - Fa reparto da solo e nel primo tempo mette in difficoltà la difesa spagnola. Il gesto tecnico Montoya e Tello 7 - La catena di destra è impressionante per velocità, tecnica e precisione. Proprio da lì l'Italia va in tilt, tra dribbling e sovrapposizioni. Verratti 5,5 - Molto nervoso, prova a far girare la palla con la sua qualità ma si fa ammonire subito. Perde lucidità e controllo.

IL TABELLINO ITALIA-SPAGNA 2-4

Italia (4-4-2): Bardi 6; Donati 5,5, Bianchetti 6, Caldirola 5, Regini 5; Florenzi 6 (13' st Saponara 5,5), Rossi 5,5, Verratti 5,5 (28' st Crimi sv), Insigne 5,5; Immobile 6 (13' st Gabbiadini 5,5), Borini 6. A disp.: Colombi, Leali, Biraghi, Capuano, Bertolacci, Sansone, Destro, Paloschi. Ct: Mangia 5,5.

Spagna (4-2-3-1): De Gea 6; Montoya 7, I. Martinez 6, Bartra 6, Moreno 6; Koke 6,5 (41' st Camacho sv), Illarramendi 6,5; Tello 7 (26' st Muniain 6), Thiago Alcantara 8, Isco 7; Morata 6,5 (30' st Rodrigo sv). A disp.: Marino, Robles, Nacho, Muniesa, Alvaro, Carvajal, Canales, Sarabia, Vazquez. Ct: Lopetegui 7.

Arbitro: Matej (Slovenia)

Marcatori: 6' Thiago Alcantara (S), 10' Immobile (I), 31' Thiago Alcantara (S), 36' st rig. Thiago Alcantara (S), 21' st rig. Isco (S), 30' st Borini (I)

Ammoniti: Verratti, Regini, Caldirola, Crimi (I); Koke, Tello, I. Martinez (S)

Espulsi: nessuno

MAX CRISTINA