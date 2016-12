Leo Messi, si allarga l'indagine del Fisco

foto LaPresse 13:57 - Cattive notizie per Leo Messi. In Spagna si è diffusa la voce che gli accertamenti fiscali sulla Pulce potrebbero allargarsi anche alle ultime tre dichiarazioni dei redditi del gioiello del Barcellona. Finora l'inchiesta si era concentrata solo sugli anni dal 2007 al 2009, per un ammontare di 4 mln di euro. Vista l'entità della presunta evasione, per Messi e suo padre potrebbe aprirsi anche il procedimento penale. - Cattive notizie per. In Spagna si è diffusa la voce che gli accertamenti fiscali sullapotrebbero allargarsi anche alle ultime tre dichiarazioni dei redditi del gioiello del Barcellona. Finora l'inchiesta si era concentrata solo sugli anni dal 2007 al 2009, per un ammontare di. Vista l'entità della presunta evasione, pere suo padre potrebbe aprirsi anche il

L'indiscrezione arriva direttamente da fonti giudiziarie di Gava, città dove risiede il giocatore argentino. Insieme a Leo Messi, nel mirino del Fisco iberico è finito anche Jorge Horacio, padre e agente della Pulce. Se le voci verranno confermate dai fatti, per i due la questione potrebbe diventare molto spinosa. La presunta evasione legata ai diritti di immagine, infatti, supera i 120mila euro e in questo caso potrebbe profilarsi anche il reato penale. Per questo tipo di crimine in Spagna è previsto anche il carcere, ma Lionel potrebbe evitare qualsiasi complicazione se il padre si assumesse tutte le responsabilità, visto che all'epoca della stipula dei contratti incriminati il calciatore era minorenne.



Al momento Messi e il Barcellona respingono al mittente le accuse, sostenendo di non aver commesso alcun illecito. Secondo la procuratrice Raquel Amado, che ha chiesto al Tribunale di Gara l'incriminazione di Messi, la Pulce e il padre avrebbero fatto transitare su società con sede in paradisi fiscali gli emolumenti legati allo sfruttamento dell'immagine in modo da evadere il Fisco. Secca la replica del legale di Messi: "Il mio assistito è il maggior contribuente Fisco spagnolo".