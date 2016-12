Europei Under 21: stampa Israele celebra Insigne e Donati

foto LaPresse

13:19

- Questo pomeriggio alle 18 l'Italia Under 21 didisputerà l'attesissima finale dell'Europeo di categoria in Israele, contro i campioni in carica della. Le prestazioni, fin qui esaltanti, degli azzurrini, non sono passate inosservate e hanno destato ammirazione anche tra gli israeliani. In particolare i giornali locali hanno puntato l'attenzione su due giocatori:"Lorenzo il piccolo sarà un giorno grande" titolano in coro i giornali, che nei loro articoli elogiano la qualità del giovane talento napoletano: "Si tratta di uno dei giocatori di qualità emergenti nella Terra dello stivale. E' veloce come un diavolo, dotato di una tecnica superiore, al punto che diventa quasi inarrestabile", sostiene. "E' un genio. Un futuro grande protagonista del calcio italiano", si legge suC'è un altro dato che sorprende gli israeliani, la forza della difesa italiana, che in quattro partite ha preso solo un gol. Parte del merito va a Giulio Donati, terzino destro classe '90, quest'anno in forza al Grosseto ma di proprietà dell'Inter. Anche su di lui i commenti dei giornalisti sono lusinghieri: "Un giocatore fantastico. Uno dei giocatori azzurri che più si è messo in luce nella manifestazione". Visto il grande interesse suscitato dal torneo, molto seguito dal pubblico locale, la finale, che si disputerà allo stadio Teddy, a Gerusalemme, verrà trasmessa in diretta dalla tv di Stato.