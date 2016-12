Milan, il rinforzo è in casa: Oduamadi 

foto LaPresse 10:56 - E se il sostituto di Robinho il Milan ce l'avesse già per le mani? Altro che Carlos Tevez, si chiama Nnamdi Oduamadi. Il centrocampista offensivo nigeriano, con fiuto del gol, si è messo in mostra con la tripletta a Tahiti in Confederations Cup. Galliani lo ha visto e ha subito deciso di portarlo in ritiro e ha chiamato l'allenatore Allegri per informarlo. Odu ricorda molto Binho per fisico, tecnica e movimenti. - E se il sostituto diil Milan ce l'avesse già per le mani? Altro che, si chiama. Il centrocampista offensivo nigeriano, con fiuto del gol, si è messo in mostra con la tripletta a Tahiti in Confederations Cup. Galliani lo ha visto e ha subito deciso di portarlo in ritiro e ha chiamato l'allenatore Allegri per informarlo. Odu ricorda molto Binho per fisico, tecnica e movimenti.

L'attaccante è di proprietà del Milan che lo ha tenuto in prima squadra nella stagione 2010-2011 facendo anche esordire in Serie A. Poi il passaggio al Torino in prestito e la promozione conquistata con 11 presenze e tre reti. Quest'ultimo anno lo ha passato al Varese dove non si è potuto esprimere al meglio per colpa di un infortunio (strappo). I biancorossi lo vorrebbero ancora in prestito, ma Galliani lo rivuole alla base. Il suo sogno è quello di giocare con Balotelli e ora sembra avere tutte le carte in regola per farlo.