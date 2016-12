Under 21, Mangia: "La Spagna è favorita, ma possiamo farcela"

foto LaPresse Correlati Israele, la stampa celebra Insigne e Donati 14:36 - Rispetto per l'avversario, ma nessun timore e consapevolezza dei propri mezzi. Così Devis Mangia presenta la finale degli Europei Under 21 che gli Azzurrini giocheranno martedì contro la Spagna campione in carica. "Per molti di noi è la partita più importante mai giocata - ha spiegato -. Dopo la vittoria con l'Olanda non ho visto sguardi appagati". "La Spagna è la favorita, ma possiamo farcela", ha aggiunto. - Rispetto per l'avversario, ma nessun timore e consapevolezza dei propri mezzi. Cosìpresenta la finale degliche gli Azzurrini giocheranno martedì contro lacampione in carica. "Per molti di noi è la partita più importante mai giocata - ha spiegato -. Dopo la vittoria con l'Olanda". "La", ha aggiunto.

Alla vigilia del match che a Gerusalemme assegna il titolo europeo di categoria, Mangia è ottimista e realista allo stesso tempo: "E' la prosecuzione di un sogno, sono convinto che alla fine ci guarderemo negli occhi sapendo di aver dato tutto in campo. Loro hanno un ottimo organico, ma scendiamo in campo undici contro undici e nel calcio la perfezione non esiste". "Ho messo la colonna sonora del film Mission Impossible per ricordarmi quanto è difficile questa partita, ma nel calcio non si può mai dare nulla per scontato"; ha aggiunto.



Gli fa eco Lorenzo Insigne, trascinatore degli Azzurrini agli Europei: "Faremo la nostra partita tutti uniti". "Sappiamo che la loro è un'ottima squadra, cercheremo di sfruttare le occasioni che ci concederanno - ha aggiunto il gioiellino del Napoli -. Sono sicuro che sarà una grande partita e scenderemo in campo per dare il massimo. La Spagna ha Isco e tanti altri giocatori importanti, ma anche la nostra è un'ottima squadra". "Abbiamo fatto tanto per arrivare fino a qui grazie sia a Ferrara, che era prima sulla panchina e ha dato un grosso contributo, sia a mister Mangia, che è stato per noi fondamentale", ha continuato Insigne. "Ci ha aiutato tanto, soprattutto a formare un grande gruppo perché la forza di questa squadra non è il singolo, ma sono tutti e 23 i giocatori - ha concluso -. Siamo sempre uniti, chiunque scende in campo aiuta a mantenere sempre grande serenità e concentrazione".